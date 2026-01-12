Un incendio provoca el derrumbe del almacén de un edificio en las afueras de Manacor

Un incendio ha provocado este lunes el derrumbe total del almacén de un edificio que estaba situado a las afueras de Manacor, en Mallorca. Dotaciones de Bomberos de Mallorca están trabajando en la zona.

El fuego ha afectado al garaje, que los propietarios del inmueble usaban como almacén y ha provocado el derrumbe total de la infraestructura.

El acceso de los bomberos al interior del edificio para realizar una inspección y una valoración de los daños es todavía complejo debido al riesgo existente.