Al Barcelona se le desmorona el relato en tres jornadas: casi a la altura del Getafe en tiempo neto de juego

El arranque en Liga del Barça no ha sido todo lo explosivo que se podía esperar. El flamante campeón de Liga ha arrancado la competición con más sombras que luces. Si ante el Mallorca solventó con un 0-3, ante el Levante casi dan el susto tras comenzar perdiendo por 2-0 y remontar 2-3, peor fue ante el Rayo Vallecano, donde se perdieron los primeros puntos y empataron 1-1 –y gracias–. Esas dudas se reflejan también en un dato que desmorona el relato del Barça en pocas jornadas: está casi a la altura del Getafe en tiempo neto de juego.

Se han hecho públicos los datos de tiempo de juego neto durante las tres primeras jornadas de Liga, las previas a este primer parón internacional de selecciones, y los datos han dejado muy mal parado al Barça, casi a la altura de los registros del Getafe, siempre a la cola en este ranking concreto.

Los culés no han desplegado ese juego vistoso, ese posesión concienzuda con la que normalmente, en años anteriores, han capitaneado este tipo de ránkings, siendo el equipo que más tiempo de juego real ha disputado. Pero la historia ha cambiado radicalmente en este inicio de temporada, con los culés como uno de los equipos que menos disfruta de la pelota en movimiento, quién lo diría.

El Barcelona aparece como uno de los últimos equipos en esta clasificación, ya que en estos primeros tres partidos de Liga ha jugado de media 53:26 minutos de los 90 reglamentarios que dispone cada partido. Faltas e interrupciones llevan a reducir esta estadísticas que reflejan que el juego en su partidos no han sido especialmente fluidos, aunque también es dependiente de las propuestas de sus rivales, en este caso Mallorca, Levante y Rayo Vallecano.

Y es que los datos de los culés no son alejados de uno de los clubes que, por sistema, suelen comandar los bajos fondos de esta lista. Hablamos del Getafe, que sigue fiel a ese estilo que le está asegurando continuidad en la élite, en Primera, 50:35 minutos es lo que marca su cronómetro de tiempo efectivo en estos primeros tres partidos de Liga.

En el lado opuesto de esta clasificación, los dos equipos que están en lo más alto son una sorpresa para muchos. Dos recién ascendidos como Elche y Oviedo lucen como primero y segundo, seguidos muy de cerca por el Real Madrid, los tres equipos en el podio.

El Elche es el que lidera el tiempo efectivo en la Liga, liderados por Eder Sarabia como entrenador que mantiene una apuesta clara por la posesión. Ellos tienen 60:03 minutos de tiempo neto por partido, seguidos a pocos segundos del Oviedo, que suma de media 59:46 minutos de tiempo de juego real. El tercero en el podio es el Real Madrid, que con Xabi Alonso ha elevado su posesión y recupera con velocidad dada a la intensidad y la presión alta tras pérdida. Es por eso que su tiempo neto se sitúa en estas primeras tres jornadas en 59:37 minutos. La diferencia entre Real Madrid y Barcelona es muy destacada en estos primeros encuentros, más de seis minutos de media han jugado uno y otro en este arranque.