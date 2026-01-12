Feijóo anuncia 15 medidas para crear viviendas y reducir el plazo de construcción 10 a 4 años

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado su compromiso con un Plan Integral de Vivienda para acabar con el déficit del millón de inmuebles que hay en España. En total serán 15 de medidas con las que pretende hacer frente a la escasez de mercado inmobiliario y acción política que apunta será el «desafío prioritario» de su Gobierno. Entre las propuestas de Feijóo están la reducción de los plazos de construcción de 10 a 4 años y rebajar los trámites burocráticos.

Durante la celebración del Comité de Dirección Nacional del partido que este lunes se ha trasladado a Barcelona, Feijóo ha incidido en la necesidad de «corregir drásticamente» todo lo que el actual Gobierno «ha hecho mal» o, por contra, «ha dejado de hacer» en materia de vivienda.

En este sentido, ha criticado que durante estos casi ocho años de mandato del presidente Pedro Sánchez, se haya convertido este bien «en un lujo». Con todo, ha recordado su última promesa con la creación de hasta 180.000 viviendas que aún no existen, cuando, a su juicio, «resulta que faltan en España más de 700.000 inmuebles».

«Los jóvenes no necesitan visitas guiadas virtuales al Palacio de La Moncloa donde reside el señor Sánchez, lo que los jóvenes necesitan es tener una vivienda», ha criticado severamente el líder del PP a la vez que ha acusado al presidente socialista de tener una «relación complicada con el principio de realidad».

Para Feijóo resulta imprescindible hacer frente a la creación de un Plan Integral de Vivienda que se encuentre vinculando al modelo de financiación autonómica. También a las reglas de gasto para que, a más vivienda, mayor financiación y más capacidad de gasto habrá para las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

A su anuncio, ha destacado además que el acceso al mercado de la vivienda esté estrechamente vinculado a la seguridad en los barrios y a la recuperación de las clases medias. «Esto va de que España no tenga una generación perdida» en lo que respecta al actual escenario inmobiliario, ha asegurado.

Para revertir esta situación, el líder del PP ha anunciado un total de 15 medidas para cubrir el déficit de construcción de inmuebles, en concreto, el que ha acusado «millón de viviendas» que el líder socialista del Ejecutivo se había comprometido a levantar bajo su mandato.

Éstas son las medidas del PP: