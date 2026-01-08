La venta de inmuebles a hispanoamericanos en el mercado inmobiliario español se ha disparado un 2.300% durante la era del Gobierno de Pedro Sánchez pese a su cruzada contra la entrada en España de grandes fortunas extranjeras.

En los últimos seis años, los latinoamericanos han gastado 1.750 millones de euros en la compra de inmuebles en el país, pasando de los 22 millones invertidos en 2019 a los 523 millones en 2024.

La participación de dicho capital alcanzó un 3,7% del total invertido por extranjeros en inmuebles en 2024, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Al inicio de la legislatura de Sánchez, en 2019, el dato era del 0,2%, según indica la consultora e inmobiliaria CBRE.

Apuntan, además, que el segundo año con mayor representación fue 2020, año de la crisis sanitaria global con un 3% de inversión en inmuebles procedente de hispanoamericanos.

Una estrategia gubernamental fallida

Fuentes del sector inmobiliario indican a OKDIARIO que la burbuja de precios de la vivienda en España que impide a muchos de sus habitantes de clase media adquirir un inmueble sigue favoreciendo, sin embargo, la intervención en el mercado de particulares extranjeros que buscan proteger sus ahorros ante la «incertidumbre local» de sus países de origen:

«Técnicamente ellos quedan fuera del radar de esas políticas más agresivas del Gobierno enfocadas en fondos gigantes o gente que tiene diez casas (…) El margen es tan bueno que le compensa cualquier carga impositiva», detallan.

Desde la firma especializada en gestión patrimonial, 122 Homes, apuntan que a través de modelos de adquisición como el suyo, el particular puede acceder a los márgenes que antes solo capturaban los grandes fondos.

«Pueden obtener retornos inmediatos de entre el 20% y 35% mediante la compra y rehabilitación de activos infravalorados y un rendimiento en los alquileres un un 30% superior al mercado tradicional», explican.

Asimismo, advierten que se encuentra en auge la tendencia de muchos grupos de amigos o familiares procedentes de Latinoamérica que se ponen de acuerdo para «agrupar capital para adquirir unidades familiares en España de entre 80 y 120 metros cuadrados y lograr una revalorización extra de hasta el 30% tras la reforma» y así hacer negocio con los tan codiciados inmuebles.

El inversor latino, además, utiliza estas propiedades a menudo como «custodia patrimonial». Un resguardo que sirve simultáneamente como activo financiero, herencia o residencia temporal.

Madrid concentró más del 60% de la actividad de los inversores latinoamericanos en España desde 2019 (1.125 millones de euros) y más del 75% en 2024, con casi 400 millones de euros. Otras localizaciones representaron el 37% restante en dicho período, entre las que destacan las Islas Baleares y Andalucía.

Mexicanos y brasileños, a la cabeza

México y Brasil se consolidan como los principales actores en el sector inmobiliario español con 1.003 y 340 millones de euros, respectivamente, desde 2019, aunando así más del 75% del total transaccionado por latinoamericanos.

En cuanto a otras nacionalidades, Argentina, aunque disminuyó su inversión en 2024, continúa siendo un inversor relevante con un total acumulado de 287 millones de euros. Venezuela, por su parte, experimentó un crecimiento significativo de la actividad transaccional en el último año.

Por último, Chile y Perú mantienen una participación residual en los volúmenes de inversión, con menos de 30 millones de euros entre ambos desde 2019. En definitiva, los hispanoamericanos están más interesados que nunca en hacer negocio con la adquisición de inmuebles españoles.