Sainz mantiene el tipo y Al-Attiyah se la lía a Nani Roma antes de la etapa maratón en el Dakar

Saood Variawa ha dado la sorpresa en coches tras ganar la octava etapa del Rally Dakar 2026. El sudafricano de Toyota se ha impuesto a su compatriota Henk Lategan tras un espectacular tramo final, en el que se impuso por apenas tres segundos, después de pasar decimonoveno por el primer punto de control. Un día en el que apenas hubo movimiento en la general. Sainz jugó sus cartas y acabó sexto en la etapa, justo por detrás de un Nasser Al-Attiyah que se la lió a Nani Roma.

El Matador perdió 13 segundos con el líder del Dakar, mientras que el gran salto lo dio Lategan que se sitúa tercero de la general. Supera así a un Nani Roma que se vio perjudicado por el tira y afloja con el qatarí. Ambos pilotos se toparon por el camino de esta especial de 483 km. En adelantamiento del piloto de Dacia al de Ford, Nasser cometió un error y tomó el camino equivocado.

Roma apenas pudo reaccionar por el polvo que soltaba el coche del cinco veces ganador del Touareg, y ambos emprendieron la ruta equivocada. Eso perjudicó al español, aunque tampoco afectó en exceso a su posición en la general, donde es cuarto a 9:37 del líder. Sainz le sigue en quinta posición a 10:39 de Al-Attiyah.

El sueco Mattias Ekström, compañero de Sainz y Roma en Ford, completó el top-3 del día a 29 segundos, siendo el mejor de la marca del óvalo. La aparición por sorpresa de Variawa, sin embargo, no trastocó demasiado la tabla de tiempos en la general, con el catarí Nasser Al-Attiyah aguantando como líder con 4′ sobre el escandinavo, tras firmar el quinto mejor tiempo de la jornada y perder solo 1:13 con Lategan, que ahora es tercero en la general, a 6:08.

Por detrás del qatarí, a 13 segundos, llegó Carlos Sainz, que sigue quinto en la general a 10 minutos de Al-Attiyah, mientras Roma, que ahora es cuarto en la general, se dejó más de 2 minutos con el de Dacia en una especial en la que ambos mantuvieron un bonito duelo que no dejó malparado a ninguno. Tanto Roma como Sainz confían en que el famoso efecto ‘yo-yo’ les beneficie en la primera parte de la maratón de este martes, en dos jornadas de más de 800 kilómetros que serán claves para el desenlace de este Dakar.

Respecto al resto de pilotos españoles, Cristina Gutiérrez finalizó 26ª esta octava etapa y sigue dentro del ‘top 15’ en la clasificación general; mientras que Laia Sanz fue la 23ª del día y cierra ahora la lista de los 20 mejores pilotos de coches en el Dakar.