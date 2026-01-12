Raphinha raja del The Best y el Balón de Oro tras ser MVP de la Supercopa: «Tienen que mirar más fútbol»

Raphinha fue nombrado el MVP de la final de la Supercopa de España. El delantero brasileño anotó un doblete crucial para dar el primer título del año al FC Barcelona y aprovechó el momento para lanzar un mensaje directo a los jurados de los Premios The Best de la FIFA y del Balón de Oro. En ninguno estuvo entre los favoritos y el hecho de dejarle fuera fue algo que le dejó visiblemente tocado moralmente.

El rencor ya venía de meses atrás cuando firmó el pasado curso como el mejor de su carrera. Ganó tres trofeos siendo indiscutible, pero no fue suficiente para que los focos se colocasen sobre él. No tuvo opción alguna de pelear ni por el Balón de Oro, ni por los The Best, ni los Globe Soccer Awards…ni siquiera entró en el mejor once en ninguno de ellos. Un caso que cabreó especialmente al carioca y a su esposa, quien se ha quejado en varias ocasiones en redes sociales.

Es por ello que, en lugar de pasar página, aprovechó la ocasión de ser el héroe del Barça para mandar un recado a los jurados que no le tuvieron en cuenta durante las votaciones. «Marcaste un doblete y no estás en ningún once ideal, ¿qué le dirías a esta gente?», le preguntó un periodista de ESPN, a lo que Raphinha fue contundente: «Nada. Tienen que mirar más el fútbol».

«Es un título y tenemos que darle el valor que tiene. No vinimos a pasearnos y sí a ganar. Lo hemos hecho muy bien los dos partidos y el equipo ha rendido muy bien defensiva y ofensivamente y hemos merecido la victoria», explicó en rueda de prensa.

Raphinha ejerce de capitán

El trofeo de campeón lo levantó el uruguayo Ronald Araujo, una vez superados unos problemas de salud mental que le tuvieron fuera del equipo más de un mes, a los que se refirió el delantero brasileño.

«Ronald es un jugador muy importante para el equipo. Nosotros lo vamos a apoyar siempre. Ha pasado un momento personal malo, pero es normal por la exigencia que tenemos por vestir esta camiseta. Podría haber pasado con otros. Yo lo pasé bastante mal en el club las dos primeras temporadas y que Araujo haya levantado el trofeo es una muestra del cariño que le tenemos», declaró el brasileño.

Por otro lado, Raphinha, nombrado ‘MVP’ del torneo, no quiso asegurar que esté en su mejor momento futbolístico y recordó la importancia de su técnico, el alemán Hansi Flick, para rendir a este nivel. «Nunca te voy a decir que estoy en mi mejor momento. Tengo una exigencia bastante alta. Lo que te puedo decir es que busco lo mejor para el equipo», comentó.

«Fue la persona que me cambió todo. Yo tenía un pie fuera, pero llegó, habló conmigo para decirme que iba a ser un jugador importante y es lo que un jugador y una persona necesita. Tener la confianza para hacer tu trabajo», apuntó Raphinha sobre Flick.