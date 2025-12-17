La mujer de Raphinha raja de los premios The Best: «Ni lo ocultan, ¿acaso es un jugador de baloncesto?»

Raphinha volvió a vivir el fracaso en una gala de premios, esta vez, en los premios The Best. Después de haber sido uno de los mejores jugadores del FC Barcelona la pasada temporada, el brasileño no ha obtenido el reconocimiento de considerarle un top mundial este año. Un hartazgo que ha vuelto a transmitir su mujer, Taia Belloli, señalando una falta de criterio a la hora de dejar fuera al delantero.

Desde hace tiempo el entorno del carioca ve cierto desprecio a lo que hizo con el Barça el curso pasado, donde ganó Liga, Copa y Supercopa siendo diferencial con Lamine Yamal…pero con otra vara de medir. En la gala celebrada por la FIFA no obtuvo ningún reconocimiento, quedando quinto en el ‘mejor jugador’ por detrás de Hakimi, Mbappé, Lamine y Dembéle´ y fuera del ‘mejor once. A raíz de ello, su esposa no tardó en estallar rajando de la gala: «Ni siquiera lo ocultan…¿Raphinha es un jugador de baloncesto?», expresó en su perfil de Instagram.

Incluso volvió a sacar sus estadísticas destacando los 62 goles y asistencias que ha logrado entre todas las competiciones: «Pero no se merecía estar entre el mejor once», indicó irónicamente. Una rabia que llegó después de que semanas atrás hiciese campaña para que el público votase al carioca: «Vamos a ganar lo que es nuestro» una vez salieron las nominaciones.

Hartazgo de Raphinha

No es la primera vez que Raphinha se ha mostrado cabreado en esta clase de actos. También se quedó fuera del Balón de Oro y del mejor once del FIFPro, donde se mostró ya especialmente cabreado al ver cómo su esfuerzo había caído en saco roto.

A la sombra de Lamine Yamal, el futbolista con el que hacen campaña en el FC Barcelona, Raphinha vive en su sombra sin tener el foco que le gustaría tener. Los rumores de su marcha este verano siguen sonando, y la falta de defensa en el club azulgrana ha hecho mella hasta tal punto que nunca tuvo opción de llevarse algún trofeo individual este curso.