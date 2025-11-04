Raphinha se pica tras quedarse fuera del mejor once del año que votaron más de 28.000 futbolistas

Raphinha está muy molesto tras quedarse fuera del mejor once del año de FIFPro. El brasileño fue una de las figuras clave del FC Barcelona de Hansi Flick la temporada pasada y, a diferencia de otras estrellas que han aceptado no ser elegidos, al extremo no le ha sentado hasta tal punto de mandar un mensaje directo a los más de 28.000 jugadores que votaron.

Concretamente, lo ha hecho en su perfil de Instagram para recalcar todo lo que ha conseguido este año: «Este es el mensaje que necesitas abrir para comenzar bien la semana», empezó dejando caer el carioca. Raphinha presumió de haber ganado Liga, Copa del Rey, Supercopa de España, máximo goleador de la Champions, MVP de la liga con 30 goles y asistencias. Todo ello junto con imágenes suyas celebrando goles y levantando trofeos con emoticonos de caras llorando de risa. Hay que tener en cuenta que tampoco fue elegido en el mejor once en la gala del Balón de Oro.

Siguiendo la alineación, el futbolista que entró en su lugar fue Ousmane Dembélé. El francés ganó Ligue 1 y Champions siendo el absoluto líder del conjunto de Luis Enrique y, como era de esperar, no iba a estar ausente. Un golpe que considera Raphinha como un desprestigio a lo que fue el mejor curso de su carrera.

El FC Barcelona echa de menos a Raphinha

Flick está notando mucho la ausencia del brasileño. El delantero se lesionó a finales de septiembre después del Real Oviedo por una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. Intentó acortar plazos para llegar a tiempo para el Clásico, pero recayó de sus problemas musculares y aún no hay una fecha exacta de su regreso.

Aunque no se descarta que entre en la convocatoria de este domingo ante el Celta de Vigo, pero no quieren que se corran más riesgos para que pueda volver al 100%. Una recuperación que necesita el Barcelona para recuperar el ritmo competitivo de uno de sus pilares.