Raphinha recae de su lesión y no llega al Clásico

Raphinha tampoco ha entrenado con el Barcelona este viernes por la mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y su presencia en el Clásico contra el Real Madrid dentro de dos días parece descartada. El atacante brasileño da un paso atrás en su recuperación después de entrenador durante los últimos dos días junto al grupo. Más malas noticias para Hansi Flick que este viernes tampoco pudo contar con Koundé. Los que sí entrenaron con normalidad fueron Ferran y De Jong.

El atacante brasileño sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho durante el partido que enfrentó al Oviedo y al Barcelona en la jornada seis de Liga hace justo un mes. El tiempo de baja estimado era de unos tres meses, pero se está retrasando. Habrá que esperar a que el club se pronuncie para conocer si la baja de Raphinha en el entrenamiento de este viernes es puntual y un susto, o, en cambio, es una recaída de su complicada lesión. Y es que lleva ya un mes sin jugar. Parece que es recaída y no llegará al Clásico.

Informa Jijantes que Raphinha se resintió de sus molestias en el entrenamiento del jueves y no llegará al Clásico del Bernabéu. Una baja más que se confirma para el Barcelona de Hansi Flick.

Raphinha volvió hace dos días a trabajar junto al grupo. Eran muy buenas noticias para el Barcelona. Se estaba ejercitando a buen ritmo y su presencia en el Clásico del domingo parecía clara, aunque no de titular. Pero este viernes ha dado un paso atrás con su lesión y es baja para viajar a Madrid.

El que tampoco entrenó con el grupo este viernes fue Koundé. El central francés acudió a la Ciudad Deportiva azulgrana diez minutos antes de las 11:00 de la mañana, hora en la que comenzaba el entrenamiento azulgrana. Por lo tanto, el lateral galo se ejercitó en el gimnasio por segunda jornada consecutiva. En ese momento se marchaba Raphinha sin ejercitarse junto al grupo. Dos bajas importantes que de confirmarse dejarían la enfermería culé más llena que nunca antes del primer Clásico de la temporada contra el Real Madrid.