Raphinha entrena con el grupo y apunta al Clásico

Raphinha se ha ejercitado con el grupo este miércoles y apunta al Clásico del domingo. El delantero brasileño era una de las grandes incógnitas de Hansi Flick para enfrentarse al Real Madrid. Se lesionó durante el partido contra el Real Oviedo en la jornada seis de la Liga hace ya casi un mes. Desde entonces, el objetivo del futbolista era recuperarse para llegar al Clásico.

El atacante del Barcelona sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho, que le iba a tener unas tres semanas apartado de los terrenos de juego. Finalmente, no pudo llegar al partido contra el Girona ni al de Olympiacos. Pero este miércoles, casi cuatro semanas después de lesionarse, Raphinha ha vuelto al grupo por primera vez, aunque ha hecho sólo una parte de la sesión con el resto de sus compañeros.

Flick quiere mimar al brasileño para que pueda estar en el Clásico. Raphinha es una pieza clave en los esquemas del técnico alemán. El Barça ha echado de menos a su extremo en estos últimos partidos, pero confía en recuperarlo para el encuentro del Santiago Bernabéu. Se espera que el jueves entrene con normalidad y complete la sesión con el grupo, siempre y cuando las sensaciones sean buenas, con el objetivo de recibir el alta médica el sábado.

Quien también estará en el Clásico es Ferran Torres. El internacional español entró en la convocatoria del Barcelona para el Olympiacos, pero finalmente no tuvo minutos. Flick optó por reservarle para el duelo del domingo ante el eterno rival. No quiso arriesgarle, ya que llegaba muy justo a este partido. Pero el delantero de Foios estará listo para ayudar al equipo el domingo contra el Real Madrid.

Los regresos de Ferran y Raphinha son la mejor de las noticias para el Barça, que acaba de recibir un palo importante al saber que no se disputará el partido de Miami. Los ingresos por ese encuentro iban a aliviar bastante las arcas del club azulgrana. Pero Relevent anunció este martes que el encuentro no se llevará a cabo. El que no estará en el banquillo del Santiago Bernabéu será Hansi Flick, que ha conocido hoy su sanción por la expulsión frente al Girona. Finalmente, se perderá solamente el encuentro de este domingo, pero podrá estar en la siguiente jornada frente al Elche en Montjuic.