Raphinha desvela que estuvo muy cerca de irse a Arabia: «Habría resuelto mi vida»

Raphinha desveló en una entrevista con un medio brasileño que estuvo muy cerca de marcharse a Arabia Saudí en el verano de 2024. El atacante del Barcelona no estaba muy contento con Xavi en el equipo culé y una oferta mareante de Oriente Medio le hizo pensárselo muy seriamente. La llegada de Hansi Flick lo cambió todo y le mejoró incluso como futbolista.

«Obviamente que pensé en salir; creí que podía ser el momento de irme, pero luego hablamos con el entrenador, primero por teléfono y después al comienzo de la pretemporada, y consiguió convencerme de que me quedara. Y menos mal que me convenció», reconoció Raphinha sobre la oferta de Arabia Saudí que casi le saca del Barcelona en el verano de 2024. «La oferta que recibimos de Arabia Saudí me hizo dudar mucho», añade el brasileño.

«Habría resuelto mi vida personal, la de mis padres, la de mi hijo y la de mucha gente. Llevo en el fútbol desde los 15 años, he pasado por cosas buenas y malas en todos los lugares, y llegó un momento en el que pensé que era hora de cuidar de mí y de mi familia», desveló el delantero del Barcelona desvelando que estuvo muy cerca de irse al fútbol saudí. Una Liga que está creciendo mucho en los últimos años y que también quiso a Raphinha para seguir reforzando de estrellas su campeonato.

Raphinha también dijo en ESPN Brasil que «siempre tuve la conciencia tranquila respecto a lo que podía aportar». «Quizás esperaban 30 goles por temporada, pero ese no es mi perfil», añadió sobre las críticas en esas temporadas. Ahora su rendimiento ha mejorado de la mano de Hansi Flick.

El entrenador alemán fue clave para convencer a Raphinha y que este se quedase en el Barcelona. Hansi Flick ha logrado sacar el mejor rendimiento del brasileño que el pasado curso se salió y firmó unas cifras de goles y asistencias espectaculares. A día de hoy está lesionado y eso ha provocado que no pueda acudir con la selección brasileña en este parón y que su presencia en el Clásico del 26 de octubre esté incluso en el aire.