Raphinha acusa de racismo a Disneyland Paris: ¿Por qué abrazaron a los niños blancos y no a mi hijo?

Raphinha ha estallado en redes sociales. El futbolista del FC Barcelona, aprovechando el parón de selecciones, acudió junto con su familia a Disneyland París para pasar un día agradable, pero todo terminó en un episodio racista hacia su hijo de dos años que ha provocado el enfado e indignación del atacante culé hacia uno de los trabajadores del parque de atracciones.

Según publicó el propio futbolista en su perfil de Instagram, una persona disfrazada de ardilla ignoró a su hijo cuando este iba a darle un abrazo: «Sus empleados son una desgracia. No deberían tratar a la gente así, especialmente a un niño. Se supone que deben hacer felices a los niños, no despreciarlos. Prefiero llamarlo desprecio antes que otra cosa. Son una vergüenza», explicó.

Un gesto que le cabreó aún más cuando vio como sí hacía caso a otro grupo de niños: «Entiendo el cansancio de quienes trabajan en esto, pero ¿por qué abrazaron a todos los niños blancos y a mi hijo no?», añadió. De hecho, Raphinha no tuvo contemplaciones y se atrevió a etiquetar al propio parque de atracciones en busca de una disculpa hacia su familia: «Odio Disneyland París. Él solo quería un saludo y un abrazo. Por suerte para ustedes, él no lo entiende. Disneyland París, ese empleado es una mierda, es estúpido», concluyó.

La familia de Raphinha, indignada por el trato

Incluso su mujer, Natalia Rodrigues Belloli, también utilizó su altavoz para unirse a la causa y pedir explicaciones después de ver cómo su hijo había vivido un caso de exclusión racial: «¡Le dio las dos manos a la niña para no tener que darle la suya! Y no contento, se fue con la niña lejos de él. Qué odio», escribió.

Hasta el momento, se desconoce si Disneyland tiene previsto emitir algún tipo de disculpa pública o conversación privada con el jugador para buscar algún tipo de solución para cortar la oleada de críticas que están teniendo en redes sociales.