El Barça podrá alinear a Bardghji contra el Valencia gracias a un aval depositado en la Liga

Bardghji podrá jugar con el Barcelona en la cuarta jornada de Liga si así lo desea Hansi Flick. El joven futbolista sueco, que llegó este verano como uno de los fichajes con la idea de jugar con el primer equipo, podría debutar ante el Valencia el próximo domingo 14 de septiembre. El club azulgrana ha logrado tramitar su visado utilizando un aval que fue depositado en la Liga. Llevará el dorsal número 28 y jugará con ficha del filial culé.

Mediante un aval. Así ha logrado inscribir el Barcelona a Bardghji. Ya tenía ficha del filial, pero todavía no podía jugar con el primer equipo. Ahora ya lo podrá hacer y tendrá minutos si Hansi Flick lo desea. En pretemporada ya los tuvo, dejó buenas sensaciones y llegó a meter un gol.

El club azulgrana terminó el mercado de fichajes sin poder estar en la regla 1:1 otro verano más a pesar de las promesas incumplidas por Joan Laporta. El club no pudo operar con normalidad y ha tenido que hacer encaje de bolillos depositando un aval finalmente en la Liga para poder inscribir a todos sus jugadores. Lo ha logrado. Pero de qué manera.

El jugador era optimista con esta decisión, tal y como el club se lo había trasladado, y así lo confirmó desde Suecia, donde anda concentrado con su selección sub-21: «Es una temporada larga, con muchos partidos en muchos torneos. Seguro que tendré mucho tiempo de juego. Es cuestión de tener paciencia al principio. Conseguiré entrar en los partidos y demostraré lo que puedo hacer».

El joven jugador sueco estaba inscrito con ficha del filial, pero para poder jugar con el primer equipo, la Liga tenía que validar su visado. Y eso ya ha ocurrido. Pero para ello, el Barça tuvo que generar algo de fair play. Y sin estar en la regla 1:1 no era sencillo. Por ello, la Junta Directiva aportó este aval para poder completar esta inscripción.