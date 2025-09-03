El Barcelona inscribe a Ter Stegen y Bardghji para la Champions sin estarlo en Liga

El FC Barcelona ha dado a conocer la lista de los futbolistas elegidos para la Champions League con varias sorpresas que han generado desconcierto después de los graves problemas con las inscripciones que ha tenido el club hasta el cierre de mercado.

A diferencia de un Real Madrid que ha destacado por la gran presencia de canteranos, en la tabla de Hansi Flick hay dos nombres que resaltan por encima de los otros 21 jugadores: Ter Stegen y Bardghji. El portero alemán es el más llamativo. A raíz de su decisión de operarse cuando el Barça quería colocarle en el marco, mantuvo una guerra con el club hasta que el futbolista decidió bajar el hacha de guerra y aceptar su lesión de larga duración para dejar que Joan García fuese inscrito en la Liga usando su ficha.

Aun así, el técnico alemán le ha dado el puesto de tercer portero de la plantilla en Europa (Iñaki Peña se marchó cedido al Elche), por detrás del experico y Szczesny. Es por ello que, en caso de que fuera necesario, Ter Stegen podría reaparecer en los compases finales de la temporada si el equipo le necesita.

Respecto a Bardghji, el Barça decidió hacerle ficha con el filial para evitar problemas con el límite salarial, pese a que no era la idea inicial del club con uno de los tres fichajes que ha hecho este verano. Un caso similar al de Marc Bernal, situación idéntica al del sueco.

Por el momento, el Barça solo ha incluido la Lista A y tendrá los próximos días para enviar a la UEFA la Lista B donde estarán los canteranos que formarán el cuadro completo del Barça en su enésimo intento por brillar en la Champions. Sin embargo, las incongruencias con las inscripciones en ambas competiciones demuestran que aún queda lejos la recuperación total del club culé.

La lista completa del FC Barcelona para la Champions

Porteros [3]: Joan García, Szczerny, Ter Stegen.

Defensas [8]: Alejandro Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Marc Casadó, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García.

Centrocampistas [4]: Gavi, Pedri, Frenkie de Jong, Marc Bernal.

Delanteros [8]: Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, Fermín López, Dani Olmo, Roony Bardghji.