Koundé cambia de opinión con el Balón de Oro: «Dembélé está jugando su mejor fútbol»

Faltan menos de tres semanas para conocer el nuevo Balón de Oro y el debate de quién debe ser el ganador se calienta conforme se acerca la fecha. En la palestra figuran favoritos como Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, y la polémica está servida a raíz de unas nuevas declaraciones de Jules Koundé que ha generado mucha controversia por sus contradicciones con tan poco tiempo de diferencia.

Como compañero de ambos, uno en el FC Barcelona y otro en la selección francesa, el central ha sorprendido este miércoles con su nueva perspectiva acerca de quién se llevará el trofeo en París: «Ambos han hecho temporadas extraordinarias, donde han ganado trofeos. Para mí es difícil porque soy amigo de ambos, pero los dos se lo merecen», declaró Jules en su concentración con los ‘Bleus’ en la previa del partido ante Ucrania para la clasificación para el Mundial 2026.

«Yo no soy quien vota, pero hay argumentos a favor de sobra para los dos. Estoy muy contento de estar con Lamine, de ver cómo está guiando en el Barça. Ousmane ha evolucionado muy bien y ha alcanzado la plenitud. Está jugando su mejor fútbol, y las estadísticas acompañan eso. De forma que gane el mejor».

Koundé lo «entregó» a Lamine Yamal cuando renovó con el Barça

Sin embargo, dicho discurso ha dado que hablar dada la dualidad de opinión respecto a lo que dijo hace unas semanas cuando estaba en las instalaciones del FC Barcelona. En su acto de renovación, le preguntaron sobre las posibilidades de Lamine y fue más directo: «Sí se lo merece. Es verdad que otros jugadores han hecho una buena temporada, pero él es el que se lo merece», dijo ante los medios.

Lamine Yamal y Dembélé figuran en la lista de 30 finalistas para el Balón de Oro, cuyo ganador se conocerá el 22 de septiembre en una gala en París. En esa lista hay nueve jugadores del París Saint Germain (PSG) y cuatro del Barcelona. Una rivalidad muy reñida en la que ni siquiera Koundé tiene claro quién es el favorito pese a compartir vestuario con el futbolista de 18 años.