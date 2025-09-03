El Real Madrid arrancará muy pronto una nueva andadura en la Champions League y la UEFA ya ha anunciado la lista completa de los 40 futbolistas inscritos que ha elegido Xabi Alonso. Conocido por su apuesta por la juventud y su especial atención por los talentos que hay en La Fábrica, el técnico tolosarra dio a conocer cuáles son los «fichajes» que podrían ser útiles a lo largo del campeonato europeo.

En la portería ha sorprendido la ausencia de Sergio Mestre, del Castilla, quien se ha quedado fuera para dar entrada a Javier Navarro del Juvenil A. Talento puro que se une a un Fran González asentado en las convocatorias del primer equipo desde la temporada pasada.

De los 15 defensas que están apuntados, cinco provienen del Castilla, de los cuales algunos han resonado en varias ocasiones para empezar a tener rodaje con Xabi: Diego Aguado, Jesús Fortea, David Jiménez, Joan Martínez y Víctor Valdepeñas. En el mediocampo es donde hay más jugadores que del primer equipo, siete frente a seis: Jorge Cestero, Pol Fortuny, Manuel Ángel, César Palacios, Cristian Perea, Hugo de Llanos y Thiago Pitarch.

Por último está la delantera, donde la alta competencia hace que el club blanco solo haya llamado a Daniel Yáñez. Un total de 15 canteranos que podrían cumplir el sueño de jugar en Europa con la camiseta blanca, y más con el nuevo formato en el que hay más partidos en la fase clasificatoria.

El primer partido de la liguilla se disputará este martes 16 de septiembre en el Santiago Bernabéu ante el Marsella, y tendrá duelos complicados contra Juventus, Manchester City y Liverpool. Con el objetivo de quedar entre los ocho primeros para saltarse el playoffs, Xabi Alonso ha elegido sus ases bajo la manga si la situación lo requiere.

La lista completa del Real Madrid para la Champions

Porteros [4]: Courtois, Lunin, Fran González* y Javi Navarro*.

Defensas [15]: Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Dean Huijsen, Diego Aguado*, Jesús Fortea*, David Jiménez*, Joan Martínez* y Victor Valdepeñas*

Centrocampistas [13]: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Güler, Ceballos, Cestero*, Pol Fortuny*, Manuel Ángel*, César Palacios*, Cristian David*, De Llanos* y Thiago Pitarch*.

Delanteros [8]: Vinicius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim, Mastantuono y Yáñez*.