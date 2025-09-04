Rajadón de Bardghji contra Laporta: «No vine al Barcelona para jugar con el filial»

Roony Bardghji ha estallado contra Joan Laporta después de que la directiva del Barcelona no consiguiera inscribirle con ficha del primer equipo en el cierre del mercado de fichajes. El club azulgrana aún tiene tiempo para conseguir el visado del sueco y tener los papeles en orden antes del partido de Liga contra el Valencia del próximo 14 de septiembre –que todavía no se conoce en qué estadio se jugará–.

Bardghji dejó claro en una entrevista durante la concentración de Suecia sub-21 que no fichó por el equipo culé para irse al Barça B: «No creo que hubiera fichado por el Barcelona si se tratara de jugar en el equipo juvenil. He disputado más de 100 partidos en un equipo A y no habría aceptado ir a un equipo B. Eso es algo que se lo han inventado. No es cierto».

«Desde el principio, tanto el club como yo sabíamos cuál era el plan que era estar en el primer equipo. De todo lo que se ha dicho, nada es cierto. No me ha afectado porque ya otras veces han tenido problemas para inscribir jugadores», afirmó Bardghji. El sueco aun así confía en que todo esté en orden para saltar al césped contra el Valencia. Además, no figura en la lista de dorsales del Barça B.

El Barcelona no está en la norma del 1:1 y no liberó el espacio salarial suficiente para poder inscribir al futbolista como miembro de pleno derecho de la primera plantilla, por ello, el club optó por el plan B. Esto no le permitiría jugar en Liga hasta que no sea dado de alta en la patronal. No necesitaría inscripción, pero sí expedir un visado en el campeonato que podría llegar con el mercado ya cerrado.

Así está el caso Bardghji

El director general corporativo de la Liga, Javier Gómez, confirmó que, en caso de estar inscrito en el filial, el club debe solicitar el visado a la patronal para poder jugar con el primer equipo. Al ser un nuevo fichaje y tener un contrato como futbolista del primer equipo, computaría en el límite salarial de la Liga.

Sin embargo, al estar registrado en como futbolista del Barça B, no fue necesario que ese espacio salarial lo hicieran antes del cierre del mercado. Es decir, el Barcelona puede lograr ese hueco para la ficha del sueco a lo largo de la temporada y, en cuanto lo tenga, tramitar el visado. Hasta entonces, sólo podría jugar con el filial y no con el primer equipo.