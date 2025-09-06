La Liga desmiente que el cambio de sede del Barcelona-Valencia al Johan Cruyff esté ya aprobado

La Liga ha desmentido en la mañana de este sábado que el cambio de sede del Barcelona-Valencia que se disputará el próximo domingo 14 de septiembre a las 21:00 horas esté ya aprobado. En las últimas horas, diversas informaciones afirmaron que la patronal ya había aprobado el Johan Cruyff como sede para este partido. La Liga lo desmiente, aunque señala que «presenta avances positivos».

«Buenos días, ante las informaciones publicadas en sentido contrario, queremos aclarar que todavía no se ha aprobado oficialmente el cambio de sede para el partido Barcelona-Valencia. En este momento se están realizando auditorías y revisiones técnicas que continuarán durante la próxima semana. Aunque la opción del Estadi Johan Cruyff presenta avances positivos, la confirmación definitiva está pendiente de verificación de todas las condiciones requeridas», señaló la Liga en la mañana de este sábado sobre este asunto.

La Liga sigue revisando las instalaciones del Estadio Johan Cruyff y ha anunciado que seguirá haciéndolo durante la próxima semana. Por lo que todavía no sabremos hasta dentro de unos días donde se disputará ese caótico Barcelona-Valencia del 14 de septiembre. Todo parece que será en este pequeño estadio de 6.000 estadios, ya que el Camp Nou todavía no ha logrado el certificado final de obra requerido. Pero la Liga tiene que dar su aprobación y a esta hora todavía no la ha dado.

Y es que falta apenas una semana para que se dispute ese partido, el primero del Barcelona como local esta temporada, y nadie sabe donde se jugará ese partido. Un bochorno histórico. Y es que Laporta y su Junta Directiva llevan prometiendo a sus socios que regresarían al Camp Nou desde noviembre del año pasado. Y no lo han logrado. Pero no solamente eso, si no que siguen intentándolo dejándolo todo hasta última hora y sin previsión.

Falta una semana para el primer partido del Barcelona como local en Liga y los socios del equipo culé no saben a donde tendrán que acudir para ver el partido y si podrán hacerlo. Porque claro, el Johan Cuyff solamente tiene acceso para 6.000 personas. Un aforo ridículo para la afición azulgrana. Ahora la Liga tendrá que dar el visto bueno primero y luego el Barça se las tendrá que arreglar con sus hinchas. Lo que está claro es que esa aprobación final para jugar en el Johan no ha llegado todavía como se ha ido filtrando durante las últimas horas.