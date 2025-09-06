El Barça dará el banderazo en Montmeló: Joan García la sprint, Puyol en MotoGP y la mascota el de Moto3

MotoGP ha anunciado quienes son los elegidos para dar el banderazo de las diferentes carreras del GP de Cataluña de MotoGP. El FC Barcelona ejercerá de anfitrión y domina los banderazos con hasta tres representantes. Joan García ha sido el escogido para mostrar la bandera a cuadros en la carrera al sprint de MotoGP, de este sábado a las 15:00 horas.

El guardameta del conjunto catalán tendrá el honor por primera vez en su carrera de mostrar el final de la prueba a los pilotos de la categoría reina. Pero el nuevo integrante del equipo que dirige Hansi Flick, cuyo fichaje ha desatado mucha polémica por venir del Espanyol, eterno rival de los azulgranas, no será el único representante del Barcelona en el banderazo final. Hoy, sábado, estará el meta y el domingo será el turno de CAT, la mascota del Barcelona, y el ex capitán culé Carles Puyol.

CAT ha sido elegido para dar el banderazo en la carrera de Moto3, mientras que Carles Puyol hará los honores en la última prueba del día, la carrera larga de MotoGP. Después de 24 vueltas, el ex jugador del Barcelona cogerá la bandera a cuadros para determinar el final de la prueba reina del Gran Premio. En Moto2 se escogerá a un lucky fan (fan afortunado) para que dé el banderazo final aquí en Montmeló.

Así, el Barcelona domina con tres representantes a los afortunados escogidos para mostrar la bandera a cuadros en su GP de casa: Joan García, CAT y Puyol. MotoGP ha elegido a una de las nuevas caras del equipo, a un ex jugador y a la mascota del club para este momento tan especial en el circuito de Barcelona Cataluña. El guardameta, igual que hizo el viernes Eric García, ha aprovechado el parón de selecciones y que no va convocado con España para disfrutar en directo de su pasión por las dos ruedas. Este viernes estuvieron también las chicas del Barcelona femenino, con Alexia Putellas a la cabeza.