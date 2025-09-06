La euforia por MotoGP sigue al alza: Montmeló resiste al verano y la afición llenará las gradas

MotoGP sigue al alza en los circuitos. La euforia por ver a los mejores pilotos del mundo en directo continúa al alza y en Barcelona no va a ser menos. A pesar del cambio de fecha, el circuito de Barcelona-Cataluña en Montmeló registrará muy buenos números este fin de semana para el GP de Cataluña de MotoGP. La afición ha respondido creces a la llamada de MotoGP y tras un arreón final desde el trazado catalán, aseguran que estarán en cifras de la pasada temporada.

Si algo ha demostrado Barcelona es que tiene la capacidad de organizar un Gran Premio de MotoGP en cuestión de poco más de una semana. Así lo hizo el año pasado con el GP Solidario después de que Valencia se tuviera que cancelar por la maldita DANA. Ese esfuerzo fue premiado por Dorna con la renovación hasta 2031. Por esas fechas no estaban muy convencidos de si este curso Montmeló se llenaría para MotoGP, pero finalmente esos fantasmas se han esfumado y registrarán una cifra bastante elevada.

En 2024, Montmeló registró una cifra de 176.684 espectadores a lo largo de todo el fin de semana. Y este año confían en estar por esas cifras pese al cambio de fecha. En 2026 volverán a su lugar habitual en el calendario, a mediados del mes de mayo, pero este curso han tenido que intercambiar la fecha de la celebración del GP con Aragón por la Fórmula 1. El montaje del GP automovilístico necesita casi un mes y eso hacía inviable que se pudiera celebrar el evento de MotoGP, y cogieron la fecha de los aragoneses a principios de septiembre, algo que ya pasó en 2023.

Desde el circuito se temían que con el cambio de fecha, al ser justo después de verano, la asistencia al Gran Premio bajara con respecto al 2024. De hecho, al principio la venta de entradas estaba bastante estancada, pero en los últimos meses ha abierto gas y se han vendido muchos tickets. Tanto es así que desde el trazado catalán se muestran muy contentos con el acelerón y la respuesta de la afición, que como siempre no falla y coloreará las gradas.

Locura por Márquez en Montmeló

Las gradas están llenas de camisetas rojas de Ducati. La locura por Marc Márquez es total y todos quieren ver al líder del Mundial de MotoGP. Ha caído de pie en el Ducati Lenovo y está arrasando esta temporada. Tanto es así que llega a Barcelona, su GP de casa, con la posibilidad de salir de aquí con bola de partido en Misano. Si le saca 10 puntos a su hermano Álex Márquez aquí, podría ser campeón en casa de Valentino Rossi.

Marc aventaja en 175 puntos al piloto de Gresini Racing, pero no será una tarea fácil, puesto que este circuito se le da muy bien al 73 y a él no tanto. De momento, en los primeros entrenamientos, Álex ha quedado por delante del piloto de rojo. Lo que está claro es que si no es en Misano será en Japón, pero que gane el título es una cuestión de tiempo porque hace meses que está decidido.