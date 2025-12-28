Los botánicos no dan crédito: este árbol gigante permaneció 40 años oculto en la selva y ahora está casi extinto

Durante décadas, el Amazonas ha demostrado que aún guarda secretos. El hallazgo de un árbol monumental que había pasado inadvertido durante 40 años ha dejado atónita a la comunidad botánica.

No se trata tan sólo de una nueva especie, sino de un gigante vegetal descubierto cuando ya se encuentra al borde de la extinción. Este suceso refleja tanto la riqueza como la fragilidad del mayor bosque tropical del planeta. ¿Quieres saber cuál es y sus características?

Encuentran un árbol gigante en el Amazonas tras 40 años oculto

Drypetes oliveri es un árbol identificado en la Reserva Nacional de Tambopata, en el sureste de Perú.

Según informa Earth.com, su singularidad no radica únicamente en su rareza, sino en su tamaño: puede alcanzar hasta 35 metros de altura, equivalente a un edificio de diez plantas. A pesar de ello, logró esquivar la clasificación científica durante casi medio siglo.

Las primeras pistas surgieron a comienzos de la década de 1980, cuando el reconocido botánico Alwyn Gentry recolectó hojas de un árbol que no coincidía con ninguna especie conocida. Sin flores ni frutos (elementos esenciales para la descripción taxonómica) las muestras quedaron archivadas durante años.

No fue hasta 2023 cuando un equipo liderado por Rodolfo Vásquez Martínez, Rocío Rojas y Abel Monteagudo logró completar el rompecabezas al encontrar ejemplares con frutos, lo que permitió confirmar que se trataba de una especie nueva para la ciencia.

Características del Drypetes oliveri: anatomía, frutos y reproducción

Este árbol pertenece al género Drypetes, poco representado en Sudamérica y más común en África y Asia. Es una especie dioica, es decir, existen individuos masculinos y femeninos separados.

Su tronco puede superar el medio metro de diámetro y se apoya en grandes raíces tabulares que le permiten mantenerse estable en suelos arcillosos y sometidos a lluvias intensas.

Sus frutos ovalados, de textura aterciopelada y color marrón, contienen una sola semilla dura. Aunque la pulpa resulta amarga para los humanos, diversas especies de animales, como monos aulladores y guacamayos, participan en su dispersión, un detalle clave para su reproducción natural.

El árbol gigante, en peligro de extinción: amenazas y urgencia de conservación

El entusiasmo por el descubrimiento contrasta con una realidad alarmante. Hasta el momento, únicamente se han localizado cuatro ejemplares vivos, todos concentrados en un área inferior a 25 kilómetros cuadrados. Estos datos cumplen los criterios de la Lista Roja de especies amenazadas para catalogar a la especie como «en peligro crítico».

La principal amenaza es la minería ilegal de oro en la región de Madre de Dios, responsable de una deforestación acelerada y de la contaminación de ríos con mercurio.

A ello se suman la apertura de carreteras, la expansión ganadera y los efectos del cambio climático, que intensifican las sequías y los incendios forestales en el sur del Amazonas.

Drypetes oliveri, un símbolo de la biodiversidad al borde de la extinción

Para los investigadores, este árbol no es únicamente una especie nueva en el registro botánico, sino una advertencia sobre la urgencia de proteger hábitats que todavía albergan biodiversidad desconocida.

El Amazonas sigue revelando tesoros, pero el tiempo para conservarlos se agota.