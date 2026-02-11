Hochtief (ACS) construirá un centro de investigación en Alemania

Hochtief, filial de ACS, se ha adjudicado un contrato de la Agencia Federal de Bienes Inmuebles (BImA) para construir una de las instalaciones de investigación más avanzadas de Alemania en Kiel. El volumen total del contrato para el nuevo edificio del Instituto Max Rubner (MRI) asciende a unos 230 millones de euros.

El contrato firmado este miércoles en Berlín estipula que Hochtief PPP Solutions tendrá la responsabilidad integral del diseño, la construcción y la explotación de las instalaciones durante 30 años. La finalización está prevista para el otoño de 2028.

Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS y de Hochtief: «Este proyecto pone de relieve nuestra sólida posición en el mercado estratégicamente importante de la salud y la biofarmacia, y contribuye a consolidar aún más la posición de Alemania como líder en investigación. Nuestra capacidad para combinar el diseño, la construcción y la explotación nos permitirá optimizar todo el ciclo de vida del proyecto en beneficio del cliente».

El nuevo centro está situado en las inmediaciones de la Universidad Christian Albrecht. Reunirá las unidades de Kiel y Hamburgo del instituto federal de investigación. Los científicos trabajarán juntos de forma interdisciplinaria en el edificio, que tiene una superficie útil de aproximadamente 6.250 metros cuadrados.

Dado que el instituto utiliza microscopios e instrumentos de medición de alta sensibilidad, Hochtief aislará en gran medida el edificio de su entorno para protegerlo de vibraciones y golpes. Los laboratorios de microbiología e investigación alimentaria cumplirán estrictos requisitos de seguridad. Un complejo concepto de seguridad basado en las directrices de la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) protege el edificio y a las personas que trabajan en él.

Al planificar el Instituto Max Rubner, Hochtief puso gran énfasis en la sostenibilidad y la eficiencia energética. Cumple con las normas federales de construcción sostenible (BNB) en plata y la norma de eficiencia EGB 40. El calor se suministra mediante energía geotérmica cercana a la superficie.

Hochtief y las empresas de su grupo están trabajando actualmente en numerosas instalaciones de investigación y edificios de laboratorios, entre los que se incluyen proyectos importantes en la Universidad de California, Berkeley, la Universidad de Cleveland, Ohio, y las universidades de Rosenheim y Duisburg-Essen. Hace unos meses, Hochtief entregó un edificio de laboratorios en Schwarzheide a la empresa química BASF.