Hochtief, filial de ACS, se unirá a Amentum en el programa nuclear global de implantación de los reactores modulares (SMR por sus siglas en inglés) de Rolls-Royce, lo que supone un hito importante en su estrategia de expansión del liderazgo en el sector nuclear y de apoyo a la transición energética, según ha informado la compañía. La empresa cuenta con una trayectoria ininterrumpida en el sector nuclear desde la década de 1950 y ha participado en centrales nucleares con una potencia total de 37 GW en todo el mundo.

Junto con Amentum, socio de ejecución del programa de SMR de Rolls-Royce y líder mundial en ingeniería avanzada y soluciones tecnológicas innovadoras, Hochtief prestará apoyo a la gestión de la construcción de los proyectos de SMR de Rolls-Royce en el Reino Unido y la Unión Europea. Las primeras implantaciones se llevarán a cabo en el Reino Unido y la República Checa.

El memorando de entendimiento (MoU) anunciado hoy dará lugar a un acuerdo de colaboración que situará a Amentum y Hochtief a la vanguardia del suministro de energía nuclear de próxima generación, aprovechando su avanzada experiencia en construcción modular y su presencia global para garantizar la certeza de la construcción, la eficiencia en cuanto a costes y plazos, y resultados de alta calidad.

Proyecto nuclear de Hochtief

Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS y de la filial, ha declarado: «El programa SMR de Rolls-Royce es un hito para la transición energética mundial y un momento decisivo para Hochtief. Nuestra experiencia de décadas en el sector nuclear, combinada con nuestro liderazgo en la construcción modular y la ejecución de grandes proyectos, nos posiciona para acelerar el despliegue de los SMR en todo el mundo. Trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos y las comunidades para crear puestos de trabajo locales y ofrecer beneficios duraderos es fundamental para este programa».

«Este logro refuerza nuestra estrategia de convertirnos en un proveedor líder de ingeniería, adquisición y gestión de la construcción para proyectos nucleares, aprovechando las sinergias con nuestros sectores verticales de crecimiento adyacentes, como los centros de datos, la defensa y los minerales críticos, para suministrar energía segura y baja en carbono a las generaciones venideras», ha sentenciado.

Socio de confianza en el sector nuclear