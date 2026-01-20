Hochtief (ACS) se unirá a Amentum en el programa nuclear europeo de Rolls-Royce
La empresa cuenta con una trayectoria ininterrumpida en el sector nuclear desde la década de 1950
Hochtief (ACS) gana un contrato en Sellafield para operaciones nucleares y tareas de desmantelamiento
Hochtief, filial de ACS, se unirá a Amentum en el programa nuclear global de implantación de los reactores modulares (SMR por sus siglas en inglés) de Rolls-Royce, lo que supone un hito importante en su estrategia de expansión del liderazgo en el sector nuclear y de apoyo a la transición energética, según ha informado la compañía. La empresa cuenta con una trayectoria ininterrumpida en el sector nuclear desde la década de 1950 y ha participado en centrales nucleares con una potencia total de 37 GW en todo el mundo.
Junto con Amentum, socio de ejecución del programa de SMR de Rolls-Royce y líder mundial en ingeniería avanzada y soluciones tecnológicas innovadoras, Hochtief prestará apoyo a la gestión de la construcción de los proyectos de SMR de Rolls-Royce en el Reino Unido y la Unión Europea. Las primeras implantaciones se llevarán a cabo en el Reino Unido y la República Checa.
El memorando de entendimiento (MoU) anunciado hoy dará lugar a un acuerdo de colaboración que situará a Amentum y Hochtief a la vanguardia del suministro de energía nuclear de próxima generación, aprovechando su avanzada experiencia en construcción modular y su presencia global para garantizar la certeza de la construcción, la eficiencia en cuanto a costes y plazos, y resultados de alta calidad.
Proyecto nuclear de Hochtief
Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS y de la filial, ha declarado: «El programa SMR de Rolls-Royce es un hito para la transición energética mundial y un momento decisivo para Hochtief. Nuestra experiencia de décadas en el sector nuclear, combinada con nuestro liderazgo en la construcción modular y la ejecución de grandes proyectos, nos posiciona para acelerar el despliegue de los SMR en todo el mundo. Trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos y las comunidades para crear puestos de trabajo locales y ofrecer beneficios duraderos es fundamental para este programa».
«Este logro refuerza nuestra estrategia de convertirnos en un proveedor líder de ingeniería, adquisición y gestión de la construcción para proyectos nucleares, aprovechando las sinergias con nuestros sectores verticales de crecimiento adyacentes, como los centros de datos, la defensa y los minerales críticos, para suministrar energía segura y baja en carbono a las generaciones venideras», ha sentenciado.
Socio de confianza en el sector nuclear
El Grupo ACS y Hochtief han participado en la construcción, modernización, mantenimiento y desmantelamiento de tres de las siete centrales nucleares de España, así como en el desarrollo y la ejecución de 13 de las 20 centrales nucleares de Alemania. Por tanto, la compañía es un socio de confianza en el sector nuclear desde hace más de 70 años.
Entre los proyectos emblemáticos recientes y actuales se incluyen:
- Sellafield (Reino Unido): Asociación para la entrega de infraestructura civil que da soporte a las operaciones en curso y al desmantelamiento.
- Central nuclear de Temelín (República Checa): construcción de dos bloques de reactores de 1000 MW.
- Depósito Konrad II (Alemania): servicios de diseño plurianuales para la gestión de residuos nucleares.
- Olkiluoto 3 (Finlandia): participación en el diseño y la gestión de la construcción de una central de 1,6 GW.