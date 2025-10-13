Hochtief, filial de ACS, ha conseguido una adjudicación de Sellafield Ltd tras un proceso de licitación competitivo para ejecutar un importante contrato marco de obras nucleares y civiles por un valor de hasta 595 millones de libras (aproximadamente 685 millones de euros) como parte del Infrastructure Delivery Partnership (IDP) en el emplazamiento de Sellafield (Reino Unido).

El contrato, con una duración de hasta 15 años (nueve iniciales más una opción de prórroga de seis), incluye el diseño, la ingeniería y la ejecución de obras de infraestructura civil en apoyo de las operaciones nucleares y de desmantelamiento, en colaboración con Sellafield y sus socios.

Juan Santamaría, CEO de Hochtief, declaró: «Asegurar esta asociación estratégica y a largo plazo refuerza el legado ininterrumpido de Hochtief en el sector nuclear desde la década de 1950: un socio de confianza en ingeniería y construcción para algunos de los programas nucleares más importantes del mundo».

«Junto con Sellafield y sus socios, estamos comprometidos con ofrecer la infraestructura sólida esencial para esta misión de importancia nacional, al mismo tiempo que fomentamos un crecimiento sostenible y oportunidades para la población de West Cumbria y más allá», ha asegurado el directivo.

Nuevo contrato de Hochtief

«Este contrato se suma a la cartera en expansión de Hochtief de contratos de entrega a largo plazo con clientes de relevancia mundial en los sectores nuclear e infraestructural: clientes que están dando forma al futuro y eligen a HOCHTIEF para ayudar a construirlo», ha sentenciado.

Por su parte, James Riddick, director de cadena de suministro de Sellafield Ltd, añadió: «Nuestra labor en Sellafield es crear un entorno limpio y seguro para las generaciones futuras. Esto significa gestionar de manera segura, protegida y rentable el legado de las operaciones históricas en nuestro emplazamiento. Para lograrlo, necesitamos una infraestructura sólida y fiable que respalde nuestras actividades de desmantelamiento nuclear y gestión de residuos».

«El IDP es una asociación estratégica a largo plazo diseñada para proporcionar ese apoyo, desbloqueando inversiones y oportunidades para nuestra comunidad local y ofreciendo un valor sostenible para el contribuyente. Nos complace dar la bienvenida a nuestros nuevos socios y esperamos trabajar juntos para avanzar en nuestra misión, creando al mismo tiempo un valor social transformador y duradero», ha sentenciado.

El contrato refleja la sólida capacidad de ingeniería de HOCHTIEF, su historial probado en los sectores nuclear e infraestructural y su compromiso con la entrega colaborativa y segura, centrándose en resultados resilientes y sostenibles en West Cumbria.

Este importante proyecto refuerza la experiencia de larga data de Hochtief en el sector británico de grandes obras civiles e infraestructuras, así como su papel destacado en la construcción y desmantelamiento de instalaciones nucleares en todo el mundo durante más de 60 años. La adjudicación subraya el compromiso estratégico de la constructora con el apoyo a la industria nuclear del Reino Unido y su cadena de suministro.

El financiamiento del proyecto sigue una estructura estándar del sector, que combina capital propio, modelos de asociación y financiación mediante deuda, respaldados por fondos europeos específicos.

Hochtief es un proveedor global de soluciones de infraestructura guiado por la ingeniería, con posiciones líderes en América del Norte, Australia y Europa, y una sólida presencia en los mercados de rápido crecimiento de centros de datos, energía e infraestructuras sostenibles.