Hochtief PPP Solutions (ACS) y Palladio Partners han desarrollado el primer centro de datos Yexio de Alemania, un hito en la infraestructura digital sostenible, que ha comenzado ya a funcionar. El proyecto marca el inicio de una red nacional de 15 centros de datos descentralizados. Así, la región Düsseldorf–Essen–Wuppertal dispone ahora de una infraestructura digital de última generación.

El nuevo centro de datos desarrollado por Hochtief funcionará como un centro neurálgico para servicios digitales innovadores. Yorizon, como usuario principal, ofrecerá servicios de computación en la nube y tecnologías verdes. Los clientes objetivo van desde proveedores de software y plataformas hasta empresas medianas, grandes compañías y el sector público.

Una ventaja clave del centro Yexio es su proximidad a la economía local, lo que reduce los tiempos de transferencia de datos y refuerza la soberanía digital, un requisito esencial para seguir siendo competitivos en tiempos de desafíos geopolíticos.

Las empresas podrán procesar y almacenar sus datos localmente, algo fundamental para aplicaciones en los campos en rápida expansión de la Industria 4.0, el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y la inteligencia artificial (IA).

El centro desarrollado por Hochtief

El centro, ubicado en un terreno de unos 9.000 metros cuadrados en el Parque de Innovación de Heiligenhaus, cumple los más altos estándares de seguridad. Además, la sostenibilidad es clave. Hochtief construyó las instalaciones con madera maciza, reduciendo en 600 toneladas la huella de carbono en comparación con métodos convencionales.

La fachada verde fomenta la biodiversidad y un sistema innovador de refrigeración por agua aumenta la eficiencia energética. El calor residual se reutiliza para calentar la piscina municipal de Heiligenhaus, un ejemplo de aprovechamiento inteligente de recursos.

Las empresas esperan que el mercado global de centros de datos crezca casi un 20% anual hasta 2030. En el caso de los centros de datos perimetrales, la consultora Imarc estima que el mercado mundial pasará de unos 13.000 millones de dólares en 2024 a unos 48.000 millones en 2033, con un crecimiento medio anual del 15,6%, tendencia que también se observa en Alemania.

«Con Yexio llevamos la capacidad digital donde se necesita, directamente a las regiones. Esto refuerza la competitividad, garantiza la soberanía de los datos y es sostenible», ha afirmado Bernd Holtwick, director general de Hochtief PPP Solutions. En los próximos años, Hochtief y Palladio Partners invertirán en una red de centros de datos Yexio en toda Alemania. Cinco ubicaciones ya están en marcha o aseguradas.

La filial de ACS será responsable de la planificación, construcción, operación y gestión de activos, y operará los centros junto con Thomas-Krenn. Palladio Partners, además de capital y experiencia financiera, aporta su red para identificar ubicaciones adecuadas y colaborar con las autoridades locales en proyectos de integración energética.

Hochtief ha identificado tempranamente el potencial del mercado de centros de datos y hoy es uno de los líderes mundiales, con proyectos entregados que suman alrededor de 6 gigavatios y una sólida cartera de pedidos.

Por su parte, Palladio Partners continúa con este proyecto su estrategia de canalizar capital de fondos de pensiones hacia la infraestructura digital en Alemania. «El centro de datos Yexio es un ejemplo de cómo, junto a inversores y socios fuertes como Hochtief, impulsamos la modernización de infraestructuras críticas y establecemos estándares sostenibles», ha asegurado el Dr. Bernd Kreuter, socio director de Palladio Partners.

Palladio Partners es uno de los principales inversores en infraestructura en Alemania, gestionando capital para inversores institucionales, muchos de ellos de Renania del Norte-Westfalia, y participando en proyectos de digitalización municipal desde 2019.