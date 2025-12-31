La exdirectora General del Comercio de Madrid, María Concepción Díaz de Villegas Solans, ha sido distinguida con la Medalla al Mérito en el Comercio, según se ha recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en una orden firmada por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo Caballero. Este reconocimiento que ha recibido Concha Díaz de Villegas, la Medalla al Mérito en el Comercio, se debe en gran parte a su trayectoria y por crear Todo Está En Madrid en el Ayuntamiento de Madrid.

Este reconocimiento, que ha sido otorgado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, pone en valor el trabajo de varias décadas vinculada al comercio, desarrollada principalmente en la ciudad de Madrid, donde Díaz de Villegas desempeñó durante cerca de treinta años responsabilidades de primer nivel como directora general del Ayuntamiento. Una labor prolongada que la convirtió en una figura de referencia y ampliamente respetada dentro del sector.

Tras conocerse la noticia, la galardonada ha expresado públicamente su orgullo y su agradecimiento a todas las personas que la han acompañado, enseñado y apoyado a lo largo de su carrera profesional, así como al propio Ministerio por la concesión de la distinción.

Asimismo, desde la Confederación Española de Cascos Históricos (COCAHI), entidad de la que forma parte, también se ha celebrado el reconocimiento. La confederación trasladó su enhorabuena a Díaz de Villegas y subrayó que la concesión de la medalla es motivo de orgullo para toda la organización, que comparte y celebra este logro.

En este sentido, el presidente de COCAHI, José María Bello Rey, ha destacado el valor que supone contar con Díaz de Villegas dentro de la entidad. Bello Rey también ha recordado que fue tras su jubilación cuando impulsó su incorporación a la confederación y puso en valor una trayectoria profesional «muy querida en todo el sector». De igual forma, ha subrayado que siempre la ha considerado un gran activo para la familia COCAHI, especialmente por su profundo conocimiento de las normativas que regulan la actividad comercial, ámbito en el que es reconocida como una de las voces con mayor experiencia y criterio.

La Medalla al Mérito en el Comercio

La Medalla al Mérito en el Comercio distingue a personas y entidades cuya labor ha contribuido de forma relevante al desarrollo, la modernización y el fortalecimiento del comercio en España, reconociendo trayectorias de compromiso sostenido con el sector