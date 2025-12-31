Llega en días: la fiambrera de Lidl que llevas tiempo buscando y que va a volar de las tiendas

Cuando se trata del bazar online de Lidl, siempre podemos encontrar productos que aparecen un día, casi sin hacer ruido, y en cuestión de horas se convierten en un auténtico éxito. Y esta vez todo apunta a que va a ocurrir lo mismo. La cadena alemana ya tiene en su web una bolsa isotérmica con recipientes herméticos que, por precio y por lo práctica que resulta, probablemente desaparezca más rápido de lo que pensamos. Y no es de extrañar: cada vez más gente lleva su comida preparada al trabajo y encontrar algo que realmente mantenga la temperatura y sea cómodo de llevar no siempre es sencillo. Pero si entras en la web y no la ves, no te preocupes, esta fiambrera de Lidl llega a tiendas el 2 de enero por lo que todavía vas a estar a tiempo de comprarla.

El modelo en concreto está teniendo mucha atención porque reúne justo lo que muchos buscan desde hace tiempo. Por un lado, tiene espacio suficiente para organizar la comida del día sin que vaya todo mezclado. Por otro, viene con cuatro recipientes a juego y un acumulador de frío, así que no hace falta comprar nada adicional. Y, además, el precio es de los que marcan la diferencia, especialmente ahora que cualquier fiambrera medianamente buena se dispara de precio. La oferta está disponible online por 9,99 euros y llegará (como decimos) a las tiendas físicas a partir del 2 de enero. Una fecha que es la perfecta ya que coincidirá justo con el regreso a la rutina, cuando todo el mundo vuelve a buscar soluciones prácticas para el trabajo, el gimnasio o incluso las escapadas de fin de semana.

La fiambrera de Lidl que llevas tiempo buscando

Lo primero que llama la atención de esta fiambrera de Lidl es lo compacta que es. No ocupa demasiado, pero su interior está bien aprovechado gracias a un compartimento principal aislado que mantiene el frío durante más tiempo. La capacidad útil es de unos 5 litros, más que suficiente para llevar una comida completa. Las dimensiones de 24 x 19 x 16,9 centímetros, permiten colocar la bolsa en prácticamente cualquier taquilla o debajo del escritorio sin que estorbe.

Está fabricada con poliéster reciclado, un detalle que, poco a poco, se está volviendo habitual en Lidl. La cremallera es de la marca YKK, conocida por su resistencia, algo que se agradece si eres de los que abren y cierran la mochila mil veces al día. También incluye un asa superior y una correa de hombro desmontable, por si te resulta más cómodo llevarla colgada.

En la parte frontal incorpora una solapa amplia con un bolsillo de malla en el interior donde va guardado el acumulador de frío. Este elemento suele marcar la diferencia en verano o en trayectos largos, porque asegura que los alimentos mantengan su temperatura sin depender de la nevera de la oficina.

Cuatro recipientes herméticos, aptos para microondas y lavavajillas

El otro punto fuerte del conjunto son los cuatro recipientes incluidos. No es frecuente encontrar packs tan completos por este precio. Dos de ellos tienen una capacidad de 550 ml y otros dos llegan hasta 1.000 ml. Son recipientes duros, de plástico resistente, con cierres de clic que evitan fugas. Están pensados para soportar temperaturas desde -20 hasta 100 grados, así que pueden ir tanto al congelador como al microondas sin problemas.

Es importante tener en cuenta una indicación del fabricante: pueden meterse en el microondas, pero siempre con la tapa puesta y únicamente en el caso de los recipientes específicos incluidos en el set. También son aptos para lavavajillas, lo que facilita bastante la limpieza diaria.

La organización dentro de la bolsa es sencilla porque los recipientes encajan perfectamente unos sobre otros. Eso permite llevar un menú completo sin que nada quede aplastado o sin espacio.

Un precio que hará que vuele en tiendas

El conjunto completo de esta fiambrera de Lidl formado por la bolsa isotérmica, recipientes y acumulador de frío, tiene un precio que cuesta creer. Sólo 9,99 euros en la web de Lidl. Pero si no la quieres comprar online no te debes preocupar, a partir del 2 de enero estará disponible también en las tiendas físicas, aunque es probable que no dure demasiado, porque modelos similares se han agotado en días en otras ocasiones.

Sin duda es un producto que no puedes dejar pasar porque es una opción pensada para quienes llevan comida al trabajo, para los que hacen rutas o excursiones, para niños que necesitan una merienda organizada o, simplemente, para quien quiere tener la comida fresca durante horas sin complicarse. Y ahora que ya se acaban dentro de poco las vacaciones de Navidad, es esencial que la tengas para llevarte pasado Reyes o para los niños. Al final, es el típico producto que parece sencillo, pero que resuelve un problema cotidiano: transportar la comida de forma cómoda, segura y sin gastar de más. Y eso, cuando ya comienza la cuesta de enero, es un argumento difícil de superar. ¿A qué esperas para hacerte con la tuya?.