Hochtief, filial alemana de ACS, se ha adjudicado un contrato en Alemania para ampliar la autopista A-59 en Duisburgo por 145 millones de euros, según ha informado la compañía en un comunicado. El contrato, que ejecutará en consorcio con otras empresas y que supone una inversión total de 450 millones de euros, se encargará de ampliar hasta seis el número de carriles en un tramo de 2 kilómetros, así como de renovar el cruce con la A-40.

Además, el proyecto incluye cinco puentes con una longitud total de 1,8 kilómetros que cruzan el Ruhr, el Canal Rin-Herne, la dársena del puerto de Duisburgo, una línea ferroviaria de varias vías de Deutsche Bahn y el parque municipal.

Los trabajos comenzarán en enero de 2026 y concluirán en otoño de 2029, un periodo de tiempo durante el cual la autopista seguirá operativa sin interrumpir el tráfico: «Estamos encantados de poder utilizar nuestra experiencia para ayudar a mejorar la infraestructura de transporte en la región del Ruhr con este importante proyecto», ha señalado el consejero delegado de ACS, Juan Santamaría.

Desde 2020, la empresa ha estado construyendo el nuevo puente sobre el Rin de la A40 entre Duisburg y Neuenkamp, ​​como parte de una iniciativa conjunta en las inmediaciones. Ahora el nuevo intercambiador de Duisburg contará con una red de tráfico completamente nueva que consta de pasos elevados adicionales y conexiones entre las dos autopistas.

Hochtief es líder mundial en la ejecución de grandes proyectos de infraestructura y cuenta con una larga trayectoria en el sector del transporte. En total, durante los últimos tres años, la cartera de pedidos para proyectos alemanes de la compañía prácticamente se ha duplicado, alcanzando los 5.200 millones de euros.