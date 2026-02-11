Muere Xisco Quesada, el joven mallorquín que luchó incasablemente contra el cáncer

Xisco Quesada, el joven mallorquín que sufría un cáncer terminal de páncreas, ha fallecido este pasado martes a los 28 años de edad tras no poder superar la última recaída. Durante la enfermedad se convirtió en todo un referente en las redes sociales en la entrega, sacrificio y lucha contra el cáncer.

La noticia de su fallecimiento ha caído como un jarro de agua a la sociedad balear, amigos y familiares, que han comunicado desde la cuenta de Instagram de Xisco que vivió sus últimos días «con valentía y rodeado de amor».

«Convirtió el dolor en conciencia, su historia en inspiración y su voz en apoyo para muchas personas que atravesaban momentos difíciles. Recibió cada mensaje, cada muestra de cariño y cada gesto de apoyo con un agradecimiento inmenso. Siempre vivirá con nosotros», han manifestado.

Por su parte, el Club Deportivo San Pedro también se ha despedido del que fuera uno de sus jugadores de fútbol más queridos. El equipo ha publicado un montaje con dos fotografías en las que se puede ver a Xisco vestido con la equipación y luciendo con el brazalete de capitán. En otra instantánea aparece junto a su mujer e hijos y arropado por centenares de personas en el sentido homenaje que se le realizó en el campo de fútbol del seminario de Palma hace unos meses.

Quesada se encontraba ingresado en un hospital de Navarra para someterse a un costoso tratamiento que le permitiera superar la enfermedad. Para poder costearlo, llegó a lanzar un crowdfunding que le permitió recolectar más de medio millón de euros en menos de 12 horas.

En las últimas semanas sufrió un empeoramiento visible, aunque su su forma de entender la vida le llevó a no rendirse pese a las peores circunstancias.

El joven mallorquín fue diagnosticado el 5 de junio de 2025 con cáncer de páncreas con metástasis en el hígado, un día que marcó un antes y un después en su vida. Ese día le comunicaron que no había posibilidad de operar. El médico fue muy claro: la esperanza de vida se contaba en meses. Apenas 48 horas después de recibir el diagnóstico, Xisco le pidió matrimonio a su pareja, Noelia. Un día más tarde, ya estaban casados. Media hora después de la boda, firmó su testamento.

Xisco era padre de dos niños pequeños y decidió exprimir cada minuto, compartiendo en sus redes la crudeza de los tratamientos, los miedos y también los buenos momentos. Día sí día también lanzó un mensaje claro, no quería esconder nada a sus hijos y deseaba que cuando crezcan, sepan que su padre no tuvo miedo de vivir.

Su historia no es solo la de una enfermedad, sino la de alguien que decidió aferrarse a la vida con todas sus fuerzas.