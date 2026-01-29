Un mallorquín con cáncer terminal pide ayuda para costearse el tratamiento: «Mientras hay vida, yo sigo»

Xisco Quesada, el joven mallorquín de 28 años que lucha incansablemente contra un cáncer terminal, ha lanzado un crowdfunding para conseguir dinero con el que pueda pagarse los gastos que le genera el tratamiento de la enfermedad.

Actualmente se encuentra ingresado en un hospital fuera de las Islas Baleares y ha asegurado que ya no puede seguir afrontando él sólo la batalla contra el cáncer. «El dinero del crowdfunding irá destinado a continuar con los tratamientos hasta que pueda salvarme y volver a casa», explica Xisco en un vídeo en sus redes sociales.

«He intentado costearlo todo entre mi familia y yo, pensando que lo que había conseguido reunir sería suficiente para los tratamientos y los impuestos que tenía por delante pero no lo ha sido», manifiesta. Sin embargo, en menos de 12 horas ya ha podido recaudar más de medio millón de euros.

Xisco Quesada ha sufrido en las últimas semanas un empeoramiento visible, aunque su su forma de entender la vida le lleva a no rendirse pese a las peores circunstancias. «Hace aproximadamente dos meses que estoy ingresado, desde el 21 de noviembre. Desde el 31 de diciembre sin poder ver a mis hijos. En ese tiempo surgió un inconveniente serio: mi hígado se fue atascando de metástasis y tuve que buscar soluciones fuera de mi isla, porque por protocolo ya no había más opciones y prácticamente solo podían dejarme ir. Pero como sabéis… mientras hay vida, yo sigo. Ahora mismo la situación va mejor, estoy mejorando, y de eso hace ya un mes. Y aquí seguimos. Luchando. En pie», cuenta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Xisco Quesada (@xiscoquesada9)

El joven mallorquín se ha abierto en canal y afirma que el cáncer que le fue diagnosticado el 5 de junio de 2025 se ha llevado todo el dinero tanto suyo como el de su familia, por lo que ahora pide ayuda en redes. «Me cuesta mucho pedir, pero hoy necesito vuestra ayuda. Si puedes aportar, gracias de corazón. Y si no puedes, con compartirlo ya es una ayuda enorme… No pido ni un euro a nadie que no pueda o no quiera. Me basta con compartir, que es gratis. Si se dona, que sea de corazón», explica.

Cuando fue diagnosticado, los médicos le dijeron que quizá no superaría las dos semanas. Hoy, meses después, sigue luchando y desafiando todos los pronósticos.