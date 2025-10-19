El fútbol balear se rinde ante Xisco Quesada, el joven futbolista que lucha contra un cáncer de páncreas
El CD.S an Pedro celebra un partido homenaje con gran asistencia de público
Jordi Horrach, presidente de la FFIB, acompañó al jugador en un día tan especial
El campo de fútbol del Seminario de Palma se convirtió el pasado sábado en un auténtico símbolo de solidaridad y humanidad. Ante un recinto lleno hasta la bandera y con la presencia de Jordi Horrach, presidente de la Federación Balear de Fútbol, se celebró un partido benéfico en honor a Xisco Quesada, joven futbolista que lucha contra un cáncer de páncreas.
Familiares, amigos y compañeros del CD San Pedro, junto a jugadores de otros equipos que no quisieron perderse el evento, compartieron una jornada cargada de emoción y fraternidad. En el campo se enfrentaron los antiguos «matadores», equipo en el que jugaba Xisco, y la actual plantilla del club palmesano, que milita en segunda regional.
El fútbol, en algunas ocasiones, trasciende los límites del terreno de juego y se convierte en un refugio de unión y esperanza. Este día, la gran familia del fútbol balear mostró que los valores que defiende —lucha, compañerismo y entrega— también se viven fuera del campo. Todos se unieron para arropar a Xisco, un joven que, frente al golpe más duro de su vida, ha respondido con coraje, ternura y amor hacia los suyos.
Toni Sastre, director deportivo del CD San Pedro y uno de los organizadores de este homenaje, destacó la fuerza y valentía de Xisco, visiblemente emocionado ante la multitud. El momento más conmovedor llegó cuando Xisco, acompañado de su mujer y sus dos hijos, saltó al terreno de juego entre un pasillo de bengalas, música y aplausos. Las lágrimas del protagonista se mezclaron con los vítores del público, en un instante cargado de emoción y humanidad.
OKBALEARES ofrece un amplio reportaje audiovisual con los momentos más destacados de este homenaje, que quedará en la memoria de todos los que creen en la fuerza del fútbol y en la solidaridad de la gente.
Imágenes: José Antonio Ramírez