El desvarío de Armengol con un Sánchez cercado por la corrupción: «Es la envidia de muchos en todo el mundo»

El desvarío de Francina Armengol con un Pedro Sánchez cercado por la corrupción: «Es la envidia de muchos en todo el mundo». Así lo afirmó la dirigente socialista a la que Sánchez convirtió en la política mejor pagada de España (215.000 euros) al nombrarla presidenta del Congreso, en la tradicional cena de Navidad de la Federación Socialista de Mallorca (FSM) celebrada la noche del pasado viernes.

Con decenas de socialistas imputados en incontables casos de corrupción que han llevado a estar y pasar por la cárcel a los dos ex secretarios generales del PSOE de Pedro Sánchez, la también secretaria general del PSIB-PSOE, reclamó a los militantes que se dieron cita en este acto «orgullo y defensa».

En referencia a la situación actual que vive el PSOE, Armengol aclaró que «los compañeros que han traicionado los valores socialistas, ya no son compañeros». Y, frente a ellos, destacó las «raíces del partido socialista». «En 2026 y en 2027 pasarán cosas buenas», se mostró convencida. «No quiero», por tanto, «a nadie con los brazo abajo», continuó. «Van a por nosotros, pero nosotros tenemos la fuerza; el futuro no está escrito, lo escribimos nosotros. Ahora más que nunca, merece la pena luchar».

De este modo, Armengol instó a la militancia a «utilizar los ataques como revulsivo» para de este modo «ser más de izquierdas, transparentes y feministas que nunca», con una especial mención a la lucha de los hombres en favor de «la bandera del feminismo».

Así mismo, sobre la situación política en Baleares, la secretaria general del PSIB-PSOE criticó a los gobiernos del PP, a los que acusó de «haber adoptado por completo las políticas de la ultraderecha». «No es posible tener un Govern, ayuntamientos y consells gobernados por la extrema derecha», denunció Armengol.

Al respecto, la dirigente socialista puso de ejemplo las iniciativas, según advirtió, para impedir la acogida de menores inmigrantes extranjeros que ha escenificado el PP.

«No puedo entender cómo se puede ser tan inhumano. Los niños de Ucrania no teníamos problemas al acogerlos. Pero cuando vienen de África, el PP dice que no tenemos dinero para ellos», expresó Armengol en una velada referencia al «racismo institucional» que, a su juicio, destila la estrategia de Prohens en Baleares.

Finalmente, en relación a las políticas en contra de la «saturación turística», la socialista destacó la «contradicción» de Prohens: «El Govern al principio hablaba de que venía demasiada gente, pero la realidad es que se pasa el día creando plazas turísticas», denunció. «No somos tontos, hacen negocio para unos pocos; es el PP de siempre», incidió.

Armengol también criticó que el Govern Prohens «no tome medidas en favor de la vivienda como derecho de la ciudadanía». «A muchos arrendatarios les subirán 300 euros mensuales el alquiler, por la irresponsabilidad de PP y Vox que gobiernan».

Armengol concluyó su intervención ha reclamado «hacer políticas de izquierdas, que enorgullezcan a todos, salir adelante e ir juntos».