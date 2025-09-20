Armengol defiende el aluvión de inmigración ilegal a Baleares: «Sánchez hace buena política migratoria»

La secretaria general del PSIB-PSOE y, también, presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, defiende el aluvión de inmigrantes ilegales llegados a Baleares, y ha respaldado la «buena política migratoria» que, a su juicio, está desempeñando el Gobierno de España, presidido por el socialista Pedro Sánchez.

Armengol se ha pronunciado así, este sábado, en su intervención en la reunión del Consejo Político del PSIB-PSOE, máximo órgano de decisión entre congresos, para analizar la situación política actual marcada por un PSOE acorralado por incontables casos de corrupción, y con la inmigración ilegal batiendo todos los récords en Baleares con más de 5.000 magrebíes y subsaharianos llegados en patera a las costas de las Islas este año, por la política de puertas abiertas aplicada por el Ejecutivo de Sánchez.

Con motivo de este análisis, la líder socialista se ha referido a la «compleja situación migratoria» que se tiene en Baleares, y ha recriminado a la derecha que «en vez de sentarse en la mesa y de ver cómo se gestiona, para defender los derechos de los menores, que pasan por encima de cualquier otro derecho a nivel internacional, se dedican a hacer política sectaria de confrontación con este tema».

«Me parece vergonzoso que pongan como escudo a los menores para tapar sus incompetencias y no hay que dejárselo hacer», ha dicho Armengol, recriminándole al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que el otro día dijera que la acogida «no era una cuestión de solidaridad si no de capacidad». «Este hombre no sabe qué dice. No es cuestión de solidaridad, es de derechos internacionales y de derechos humanos, porque son personas, son niños», ha reseñado.

La socialista también ha recriminado al Govern que «digan que irán al Tribunal Supremo para parar que los dos primeros menores migrantes procedentes de Canarias puedan entrar a Mallorca pero que sí serán bienvenidos 20 millones de turistas cada año en Baleares».

Ante esto, la secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso ha pedido «ser muy contundentes y muy claros, las personas son personas y no ilegales». «Y el Gobierno de España está haciendo una buena política migratoria y está haciendo mucho trabajo en origen, para que la gente pueda venir con seguridad y vivir en su casa, que se pueda reinvertir en su casa» frente a una derecha que intenta «instaurar un discurso racista en Baleares, lo cual es muy peligroso porque atenta contra la democracia, contra la cohesión social y contra la estabilidad de una sociedad que quiere ser democrática y que siempre ha sido abierta y diversa».

Por ello, ha creído que «vale la pena hacer un agradecimiento especial al trabajo hecho por Alfonso Rodríguez, y por todo el equipo de la Delegación del Gobierno en Baleares, que se están dejando la piel». «Nosotros sabemos del trabajo que se está haciendo y la injusticia que está cometiendo el Govern. El que insulta para tapar sus debilidades, el que es capaz de poner a los menores por delante para tapar sus incompetencias es el que tiene el problema».

Armengol ha hecho también un balance negativo de los más de dos años de Govern del PP, asegurando que es «la derecha de siempre haciendo lo de siempre, incluso empeorando épocas anteriores suyas, con gobiernos muy flojos y peleándose con Vox a ver quién es más ultra».

El objetivo de los actuales gobernantes, según Armengol, es «gobernar para favorecer a los suyos y recortar los derechos de todo el mundo y destruir servicios públicos para hacer unos cuántos negocios privados».

Otro de los fines del Govern de Marga Prohens, ha denunciado Armengol, es «no afrontar los problemas reales, poner cortinas de humo a problemas que no existen para tapar su incompetencia y favorecer algunas cosas muy concretas».

Para la socialista esto se ve en la «falta de vivienda», donde el Govern «ha optado por no hacer vivienda de protección oficial, si no viviendas de precio limitado que son mucho más caras, y hacer una ley urbanizadora del suelo rústico para que hagan negocio unos pocos para hacer vivienda libre».

Para la secretaria general del PSIB-PSOE, el Ejecutivo de Prohens también es «negacionista de todo, también de la emergencia climática»,

ante la que Baleares tiene «un gobierno absolutamente irresponsable que no planifica el futuro, no toma ninguna decisión y deja de invertir para proteger a los ciudadanos ante el cambio climático». En cambio, «Prohens decide la ley urbanizadora que crea más plazas residenciales, más plazas turísticas y con crecimientos ilimitados en un territorio que es limitado».