La UCO también amplía la investigación sobre las mascarillas en Baleares tras las mentiras de Armengol

La UCO amplió la investigación sobre la compra de mascarillas y material sanitario defectuoso por parte del Govern de Francina Armengol a la trama corrupta de José Luis Ábalos tras las mentiras que la ex presidenta autonómica y la que fuera su consellera de Salud, Patricia Gómez, vertieron durante la comisión de investigación. La UCO llevó a cabo una nueva visita, la tercera ya, a las dependencias de Salud para requerir más información al Govern balear.

Armengol aseguró en la comisión de investigación en el Senado, el pasado 7 de junio de 2024, que no conocía de nada al empresario Víctor de Aldama, cuando sí que se había reunido con él en persona, como no tuvo más remedio que reconocer días después. Por su parte, la ex consellera Patricia Gómez sostuvo que nunca había tenido contacto con la trama corrupta y, específicamente, con Koldo García. El informe de la UCO desveló la existencia de mensajes de whatsapp intercambiados entre Gómez y Koldo, demostrándose que también esta mintió en el Senado.

La compra de mascarillas y adjudicaciones de obras han puesto a la ex presidenta balear y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, en el punto de mira de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Desde el minuto uno del estallido del llamado caso Koldo, caso Ábalos y ahora ya caso PSOE, Armengol ha estado en el ojo del huracán por la más que sospechosa gestión realizada por el Ejecutivo socialista de Baleares la pasada legislatura en la compra de material sanitario a esta trama de corrupción.

La presidenta del Congreso no sólo conocía al ex asesor del ex ministro José Luís Ábalos, Koldo García, que tenía con ella un trato especialmente afectuoso, sino que tras negar en la comisión de investigación del Senado conocer a Víctor de Aldama, que figura como investigado en la trama de hidrocarburos y en el caso Koldo, este viernes ya reconoció que sí se había reunido con él, después de que Aldama revelara un encuentro con ella en el Consolat.

A falta de que las escuchas de los móviles incautados a Koldo apuntalen las sospechas que se ciernen sobre el contrato de 3,7 millones de euros de material sanitario fake a la empresa Soluciones de Gestión en plena pandemia, el trato de Koldo con Armengol y aquel proverbial «vale, cariño, te mantengo informada de todo» no dejan lugar a dudas de que la relación entre los dos era, cuanto menos, más que cordial. Y no era para menos que el ex asesor de Ábalos tuviera a Armengol en gran estima.

Ese mensaje fechado por la UCO el 17 de agosto de 2020 en el que la ex presidenta comparte con Koldo el contacto de la consellera de Salud socialista Patricia Gómez, se produce tres meses después de que la trama socialista diera en Baleares el pelotazo de 3,7 millones de euros por la compra del lote de 1,4 millones de mascarillas fake. Un material que el Govern de Armengol adquirió en plena pandemia sin tan siquiera haber formalizado el contrato, sin saber si eran o no válidas (después se descubrió que no lo eran) y tras una llamada telefónica de una compañía que jamás antes le había suministrado material sanitario al IB-Salut, como era Soluciones de Gestión.

Un informe de la UCO, a instancias del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, fija en el día 5 de mayo de 2020 la transferencia realizada por el Servicio de Salud de Baleares a esta empresa vinculada a Koldo.

Una cuenta bancaria de la compañía Soluciones de Gestión recibía dos transferencias relacionadas con los hechos investigados: una con origen en Puertos del Estado por importe de 4.549.850 euros, y otra del Servicio de Salud de las Islas Baleares por importe de 3.701.500 euros, dotando a la cuenta bancaria de la compañía de un saldo de 9.165.148 euros.

La transferencia millonaria realizada desde el Govern se efectuó sin contrato que justificara ese desembolso a una de las empresas clave de la trama. En concreto, el Servicio de Salud de Baleares no formalizó la contratación para la adquisición de unas mascarillas que resultaron fraudulentas hasta tres días después, el 8 de mayo de 2020.

Sin embargo, y a pesar de que ya conocían la mala calidad del producto adquirido, en agosto de 2020 el Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut) emitió un certificado de conformidad con el pedido a solicitud de Soluciones de Gestión.