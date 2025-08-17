El incendio «desbocado» de Jarilla obliga a evacuar Hervás y amenaza con saltar a Castilla y León

El incendio de Jarilla, en Cáceres, está «desbocado» y ya ha obligado a desalojar a los vecinos de Hervás. El avance de las llamas está tan descontrolado que el fuego ya amenaza con saltar a Castilla y León, que ya tiene muchos focos activos por los incendios de León y Zamora.

A primera hora de la mañana los servicios de emergencias han evacuado la localidad de Gargantilla y han decretado el confinamiento de Hervás, pero ante el avance de las llamas, se ha procedido finalmente a la evacuación de éste último.

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha alertado en una comparecencia ante los medios desde el Puento de Mando Avanzado del 112 que el flanco norte se encuentra «absolutamente desbocado» y el incendio no deja de avanzar. Según los datos de la evolución del incendio, éste se encuentra ya a siete kilómetros del límite con castilla y León.

Según ha informado el 112 de Extremadura, también se ha procedido evacuar Horcajo, El Orillar, La Manguilla y El Cabezo. Cabe recordar que en la mañana de este domingo también se han desalojado el camping de Pinajarro y el albergue Valle del Ambroz, estos últimos pertenecientes al término municipal de Hervás.

🔴 Se procede a la evacuación de la zona norte periurbana de #Hervás: Horcajo, El Orillar, La Manguilla y el Cabezo #IFJarilla — 112 Extremadura (@JuntaEx112) August 17, 2025

Según los últimos datos dados a conocer por el Ejecutivo extremeño, la superficie calcinada por las llamas del incendio de Jarilla asciende a 9.000 hectáreas, con un perímetro de 100 kilómetros.

Esta misma mañana, la presidenta extremeña ha informado de que había solicitado al Ejecutivo central más medios para hacer frente a los incendios, pero la delegación del Gobierno le ha comunicado que no había «más efectivos disponibles».

Horas después, María Guardiola ha comunicado que el teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME) le ha informado del envío de 20 patrullas de la Brigada Extremadura XI de Bótoa que harán funciones de presencia, vigilancia y disuasión en otras partes del territorio que no sean la de la emergencia, así como un dispositivo de refuerzo con cuatro máquinas de la Armada.