El fuego entra en la vertiente leonesa de los Picos de Europa y obliga a desalojar Caín

Los incendios de León siguen avanzando sin control y el fuego ya ha entrado en la vertiente leonesa de los Picos de Europa. Las llamas han obligado a desalojar la localidad de Caín de Valdeón y al cierre de la ruta de del Cares.

El 112 de Castilla y León informó en la noche de este sábado que se procedía al desalojo de Caín como medida preventiva por la caída de rocas al llegar el fuego por la ruta del Cares.

🚨Información importante en relación al incendio forestal en #LEÓN 🔥desde Asturias

✔️Evacuada la localidad de #CAIN

👉Sigue las instrucciones de Guardia Civil y de servicios de emergencia #CCE#APCE@jcyl @naturalezacyl pic.twitter.com/6zdywTBFJ1 — 112 Castilla y León (@112cyl) August 16, 2025

Por su parte, la Asociación de Trabajadores de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) han informado de madrugada de que estuvieron «hasta última hora de la tarde trabajando en el Parque Nacional de los Picos de Europa para evitar la entrada del incendio al parque», pero finalmente las llamas se han abierto paso.

La situación continúa siendo crítica en León por el avance de nuevos fuegos, uno de ellos procedente de Orense. Este sábado en la provincia se vivió una jornada crítica y todo apunta a que este domingo la situación va a ser similar. Ayer se declararon dos incendios más, uno en Canalejas y otro en Gestoso, tras el avance de las llamas procedentes de Galicia.

En el incendio de Canalejas, declarado a las 16:30 horas, obligó a evacuar cinco localidades: Canalejas (20 vecinos), Calaveras de Abajo (70) y Calaveras de Arriba (50), todas del Ayuntamiento de Almanza, así como Valcuende (40) y La Espina (20).

Por su parte, el fuego de Gestoso, que se declaró a las 18:49 horas, obligó a desalojar seis localidades: Arnado, Gestoso, Leiroso, Villarrubín, Sanvitul y Lusio. Los vecinos se trasladaron a Villafranca del Bierzo, siguiendo los protocolos de protección civil.