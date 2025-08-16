Incendio en Jarilla: el fuego avanza sin freno en el norte de Cáceres y obliga a nuevas evacuaciones

El incendio declarado hace cinco días en Jarilla, en el norte de la provincia de Cáceres, se encuentra este sábado 16 de agosto «totalmente descontrolado» y presenta una situación crítica: en el 70% de su perímetro es imposible actuar debido a la falta de accesibilidad y a las condiciones extremas que predominan en la zona, según ha informado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista.

Nuevas evacuaciones

El balance ha sido ofrecido tras la reunión del Comité de Dirección del Cecopi, en la que participó también la presidenta de la Junta, María Guardiola, desde el Puesto de Mando Avanzado en La Granja.

La evolución del fuego ha obligado a la evacuación urgente de los 250 habitantes de Rebollar, ante un repentino cambio en la dirección del viento. Asimismo, se ha solicitado a los clientes del Balneario Valle del Jerte que abandonen voluntariamente las instalaciones o permanezcan preparados para una posible evacuación inmediata.

El Cecopi también ha ordenado la salida preventiva de las personas vulnerables en Segura de Toro, donde se ha lanzado el mismo aviso de precaución.

Dependencia de la meteorología

«En estos momentos nos defendemos de un gran incendio que está en manos de las condiciones meteorológicas. Cuando estas cambien, podremos empezar a atacarlo», ha explicado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista. En este sentido, ha destacado que las previsiones para mañana son más favorables y podrían frenar el avance hacia el Valle del Ambroz.

El flanco sur, que avanzaba hacia la ciudad de Plasencia, ha mostrado un comportamiento más estable. En esta zona han podido actuar nueve medios aéreos, lo que ha permitido consolidar líneas defensivas. Sin embargo, en otros frentes la labor ha sido imposible debido a las densas columnas de humo y la formación de pirocúmulos, que dificultan la visibilidad y la seguridad de los pilotos.

Siete grandes incendios en Extremadura

Extremadura registra siete grandes incendios activos. Entre ellos preocupa especialmente el de Aliseda, calificado como «activo, feo» por el consejero, y que ha obligado a desalojar nuevamente a los vecinos de la urbanización Cuartos de Baños, quienes habían podido regresar a sus casas apenas unas horas antes.

En el caso del incendio de Casar de Cáceres, los residentes de la urbanización El Prado han podido volver, aunque no así los de Viñas de Matas. Mientras, se han producido reactivaciones en Burguillos del Cerro y Llerena (Badajoz), así como nuevos focos que obligan a redistribuir medios y efectivos.

Petición de refuerzos

El balance provisional es alarmante: 25.000 hectáreas arrasadas y un perímetro de 310 kilómetros afectados por los incendios en la comunidad. Ante esta situación, el Gobierno de Extremadura ha solicitado formalmente al Ejecutivo central el envío urgente de nuevos medios materiales y humanos, tanto del Ejército como a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.