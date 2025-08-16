Dos aviones cisterna italianos se incorporan para reforzar las labores de extinción de incendios

Dos aviones cisterna procedentes de Italia se han sumado este sábado 16 de agosto a los medios de extinción estatales para reforzar la respuesta ante los 19 grandes incendios activos, que requieren intervención de recursos del Estado. La incorporación de estos dos aviones para luchar contra los incendios se ha producido a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Los aparatos han llegado esta tarde a la base aérea de Matacán (Salamanca) para comenzar a operar a partir de mañana en las zonas más críticas.

España se enfrenta a una grave crisis de incendios forestales que desde hace días al noroeste y oeste del país. Las comunidades más afectadas incluyen Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias.

Características de los aviones cisterna

Son aviones Canadair CL-415, especializados en la extinción aérea de incendios forestales.

Cada aparato puede transportar hasta 6.000 litros de agua o retardante, lo que permite descargas precisas sobre los frentes más activos y de difícil acceso para brigadas terrestres.

y de difícil acceso para brigadas terrestres. Los vuelos se coordinan con las brigadas helitransportadas y equipos de tierra para maximizar la eficacia en la contención de los fuegos y minimizar el riesgo para la población y los bienes.

Coordinación y seguimiento

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias gestiona la integración de estos medios aéreos en el dispositivo nacional, que también cuenta con brigadas de intervención rápida (BRIF), unidades de análisis (UMAP) y equipos de prevención integral (EPRIF). Paralelamente, el sistema satelital Copernicus está enviando imágenes en tiempo real al Centro Nacional de Emergencias (CENEM), permitiendo la evaluación precisa de la extensión y evolución de los incendios y facilitando la planificación de las descargas de agua desde los aviones cisterna.

Dos aviones-cisterna Canadair, llegados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, han aterrizado en la base aérea de Matacán, Salamanca, para participar en el dispositivo contra los incendios en nuestro país.

Refuerzo europeo

Los dos Canadair italianos se suman a los más de 50 medios aéreos estatales ya desplegados y a la flota permanente de invierno, que incluye 11 aparatos y cinco brigadas helitransportadas. Además, están sobre el terreno más de 1.400 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en ataque directo, con otros 2.000 en apoyo logístico y 450 medios desplegados. Se prevé que, si la evolución de los incendios lo requiere, otros países europeos como Países Bajos y Eslovaquia puedan aportar medios adicionales aéreos y terrestres.

Magnífica labor de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en apoyo al corte de vías por los incendios forestales en Ourense.

El Ministerio del Interior mantiene más de 5.000 agentes de la Guardia Civil y 350 efectivos de Policía Nacional coordinando evacuaciones y seguridad en las zonas afectadas. La Cruz Roja ha activado servicios de atención a viajeros afectados por la suspensión del tráfico ferroviario entre Madrid y Galicia.