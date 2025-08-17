Varias zonas de Mallorca superan los 41’5 grados

Baleares no ha podido evitar este domingo la entrada de la temida ola de calor en el archipiélago. Algo que sí había logrado en las casi dos semanas de episodio de temperaturas muy altas en la Península Ibérica. Sin embargo, este domingo se han registrado 41,5 grados en Palma, en la zona de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

El ambiente húmedo ha hecho que la sensación en la calle y a la sombra fuera aún superior a esos 41,5 grados de la UIB.

Sencelles y varios puntos del Plà han estado en 41,5 grados en las horas centrales del día.

Hay un punto del archipiélago que han superado el nivel de mercurio a 40 grados y se ha erigido como la máxima temperatura del día en Ibiza. Sant Joan de Llabritja, en Ibiza, ha registrado 40,5 grados a las once de la mañana.

Según los mismos registros de AEMET en Baleares, Porreres (Mallorca) ha rozado los 40 grados registrando 39,9. Muy cerca, Llucmajor, también en Mallorca, ha alcanzado los 39,3.

En el ranking aparecen también Santa Maria y Sineu, ambos también en Mallorca, con 38,7 y 38,5 grados.

Todas estas temperaturas extremas se han dado tras otra noche infernal con temperaturas alrededor de los 30 grados en varios municipios del archipiélago.

Por suerte, estas condiciones meteorológicas no han tenido efectos en materia de incendios forestales.

Mallorca, Menorca e Ibiza han estado este domingo en el nivel máximo de peligro de incendios forestales según el Mapa AlertaFoc que es la herramienta oficial del Govern que monitoriza la situación en cada isla cada día.

Se basa en datos meteorológicos (temperatura, humedad, viento), el estado de la vegetación y otros factores que permiten establecer niveles de peligro del 1 (el más bajo) al 4 (el más alto). Además, determina las medidas de prevención y restricciones según el nivel señalado.

Ante esta situación el Govern había pedido «máxima prudencia» a la población ante el peligro extremo de incendios forestales.