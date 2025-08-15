Temperaturas en ascenso en Baleares donde se alcanzarán los 40º este sábado y domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado el mapa de avisos para el fin de semana y ha ampliado también para el domingo (inicialmente estaba previsto únicamente para mañana sábado) el aviso naranja por altas temperaturas en Mallorca y Pitiusas (Ibiza y Formentera)

«Entramos en los días más cálidos de este año, hoy viernes ya con Tmáx que puntualmente podrían alcanzar los 39 º en el interior/sur de Mallorca. Y a partir de mañana sábado, temperaturas en ascenso, superándose los 40 º», ha publicado la Aemet en redes sociales.

En concreto, en el interior y sur de Mallorca, así como Ibiza y Formentera estarán este sábado entre las 12.00 y las 18.59 horas en aviso naranja por temperaturas que en algunos puntos podrían alcanzar los 40º.

El norte y el Llevant de Mallorca, así como Menorca, estarán en aviso amarillo por valores máximos de entre 36 y 38º.

La situación se repetirá el domingo, cuando Ibiza y Formentera podrían anotar temperaturas máximas de 39º, mientras que en el interior y sur de Mallorca el mercurio podría volver a alcanzar los 40º en algunos puntos.

El resto de Mallorca terminará la semana en aviso amarillo y con las temperaturas máximas rondando los 37º de máxima.

Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias mantiene activado el Índice de Gravedad 1 (IG1) del Plan Meteobal en Mallorca y las Pitiusas y el IG0 en Menorca.

A mediodía de este viernes se ha activado el aviso amarillo por calor para prácticamente toda Mallorca, a excepción de la Serra de Tramuntana, y el conjunto de las Pitiusas.

En el caso de Mallorca los valores máximos de hoy están entre 36 y 38º, aunque en puntos como Marratxí o Binissalem el mercurio podría escalar hasta los 39º. En Pitiusas se esperan máximas de unos 36º.

Pero lo peor, como ya se ha apuntado, se espera para el sábado, cuando el aviso se elevará a naranja para el interior y sur de Mallorca y las Pitiusas , con temperaturas máximas de hasta 40º en algunos puntos del interior de la mayor de las baleares. En el resto del archipiélago, incluida Menorca, las máximas oscilarán entre los 36 y los 38º.