‘Cazan’ a una mujer dando un tortazo y provocando a un hombre tras una discusión de tráfico en Palma

La capital balear vivió la madrugada de este sábado momentos de auténtico caos en la tranquila calle Caro, en el barrio de Santa Catalina. Lo que parecía una simple discusión de tráfico, alrededor de las 00:15 horas de este sábado, se convirtió en un espectáculo violento que dejó atónitos a vecinos y transeúntes.

Según los testigos, la confrontación comenzó de manera banal entre un hombre y una mujer, pero rápidamente escaló hasta un nivel de agresión física que nadie esperaba. «Parecía un altercado normal, hasta que la mujer le propinó un guantazo en la cara», relataba un vecino, todavía conmocionado por lo ocurrido.

Las imágenes captadas por los propios residentes muestran cómo, tras recibir el golpe, el hombre se revuelve y le da un empujón para intentar apartarla. Sin embargo, lejos de calmarse, la mujer continuó provocando y amenazando con más agresiones, mostrando una actitud desafiante y totalmente indiferente a la presencia de cámaras de teléfonos móviles que grababan cada movimiento.

Varios transeúntes tuvieron que intervenir para separar a los protagonistas del incidente y evitar que la situación fuera aún más grave. «Fue impresionante, parecía una escena de película de acción», confesó otro vecino que presenció los hechos. Finalmente, al darse cuenta de que estaba siendo grabada, la mujer decidió retirarse, poniendo fin momentáneamente a lo que se había convertido en un verdadero espectáculo de violencia callejera.

La Policía Local de Palma acudió al lugar y se ha hecho cargo de la investigación. Las grabaciones de los vecinos podrían ser determinantes para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. Por el momento, las autoridades no han informado de detenciones, pero aseguran que los testimonios y los vídeos obtenidos serán claves para determinar las sanciones correspondientes.

Este suceso ha generado indignación entre los residentes de Santa Catalina, quienes expresaron su preocupación por la escalada de violencia en plena vía pública. «Es preocupante que situaciones de tráfico puedan terminar de esta manera», señaló uno de los vecinos.

En exclusiva para OKBALEARES, mostramos las imágenes que revelan cómo un momento cotidiano de tensión se transformó en un episodio de agresión que nadie olvidará fácilmente.