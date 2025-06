Aldama revela que se reunió en Palma con Armengol y «no era para hablar de mascarillas»

El empresario investigado en la trama Koldo Víctor de Aldama explicó ayer jueves en el programa Horizonte de Cuatro que se reunió en Palma con Francina Armengol, en ese momento presidenta del Govern balear, y «no era para hablar de mascarillas».

Aldama no quiso explicar los motivos de su encuentro con la mandataria socialista y actual presidenta del Congreso de los Diputados porque «es algo que no he contado en sede judicial».

El empresario, investigado por el cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia de covid, manifestó en el programa: «Algo que no he dicho y te voy a contestar, nunca lo he dicho, pero yo sí he estado reunido en Palma de Mallorca con Armengol. Tampoco te voy a decir para qué porque es algo que no he hablado en sede judicial, pero te estoy contestando. Creo que es bastante lo que te estoy diciendo, es una exclusiva. Nunca había dicho que yo había estado reunido con Armengol en Palma de Mallorca cuando era presidenta de Baleares».

Por su parte, Francina Armengol ha reiterado este viernes que le «repugna todo tipo de corrupción política», pero ha evitado aclarar si cuando era presidenta del Govern balear se reunió con Víctor del Aldama, como ayer reveló el imputado.

Armengol ha sido preguntada por esta revelaciones de Aldama tras inaugurar unas nuevas Jornadas de Puertas Abiertas en el Congreso y recibir a las primeras personas que han entrado a visitar las dependencias parlamentarias.

Sobre cómo ha recibido la noticia del informe de la UCO, que ha desembocado en la dimisión del que era secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Armengol ha afirmado que ella es «una persona absolutamente institucional. Saben que mi compromiso de lucha contra la corrupción está absolutamente intacto. Yo entro en política, entre otras cosas, por eso, porque vengo de una comunidad autónoma donde había habido muchísimos problemas, por tanto me repugna todo tipo de corrupción política».

Armengol ha añadido que siempre estará «al lado de la Justicia para investigar los casos de corrupción» y que defenderá la «tolerancia cero» ante este fenómeno, pero ha preferido no dar más detalles alegando que en el día de Puertas Abiertas del Congreso el protagonismo debe ser de «las ciudadanas y los ciudadanos», recoge la agencia Europa Press.

Esteim a un punt ja insoportable. PSIB va negar que Armengol coneixia Aldama, i resulta que es reunien i tractaven Negocis que formen part d’una peça separada secreta ¿qui és la Presidenta de Parlament que hauria de dimitir i s’hi aferra per l’aforament? pic.twitter.com/K7PEqTYdT0 — Sebastià Sagreras (@Tia_Sagreras) June 13, 2025

El PP de Baleares ya ha reaccionado a las revelaciones que anoche hizo Víctor de Aldama en el programa de Cuatro. Sebastià Sagreras, portavoz del PP en el Parlament, ha asegurado en su cuenta de X que «estamos e un punto ya insoportable» y ha recordado que «el PSIB negó que Armengol conocía Aldama y resulta que se reunían y trataban. Negocios que forman parte de una pieza separada secreta».

La secretaria general del PP de Baleares y diputada en el Congreso de los Diputados, Sandra Fernández, comparecerá a partir de las 11.00 horas ante los medios para valorar las revelaciones del informe de la UCO.

Koldo cobraba 10.000 euros al mes por mediar entre Armengol y Aldama

Un apartado del extenso informe de la UCO que ha acabado con la carrera política de Santos Cerdán y que pone en una situación muy complicada al PSOE de Pedro Sánchez, se refiere a las operaciones de los contratos sanitarios firmados durante la pandemia por gobiernos como el balear, entonces presidido por Francina Armengol.

Según el informe de la UCO, Koldo García se repartía cada mes 10.000 euros con José Luis Ábalos por su intermediación en este tipo de contratos. La socialista Francina Armengol pagó durante la pandemia 3,7 millones de euros de las mascarillas ‘fake’ suministradas por las empresas de Víctor de Aldama. Más tarde llegaría otro contrato millonario por pruebas test de coronavirus.