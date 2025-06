Koldo García, ayudante de José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento, confesó a su jefe directo y mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE que se sentía traicionado por Santos Cerdán, hasta este jueves secretario de Organización del socialista y señalado por un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil este jueves. «El hijo de puta de Santos me ha utilizado durante 15 años y no me ha dado nada», aseguró el que también fuera chófer de Ábalos en los audios que Koldo grabó secretamente a los miembros de la trama socialista a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

La grabación, incautada por la Benemérita, comienza cuando el entonces ministro socialista aludía a una cantidad de mordidas: «Cuatrocientos y pico», puede entenderse de lo que Ábalos dice a Koldo. «Sí, 450 mil euros que te debe», confirma Koldo, en alusión a un montante que, presuntamente, Cerdán no había entregado al ex titular de Transportes.

«Y a mí me debe 130 más otros 100, cinco mil quinientos, o sea que imagínate», afea el que fuera también guardaespaldas. El ayudante de Ábalos se queja de la actuación de Cerdán en la trama: «El hijo de puta del Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mía [sic], ¿vale?». «Y a mí se me están hinchando los cojones», advierte Koldo a Ábalos.

El ayudante de Ábalos muestra a su jefe la lealtad que siente hacia él: «Yo contigo lo que quieras, al fin del mundo, de verdad». «Para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida porque me has conseguido muchísimas cosas que no me ha conseguido nadie», adulaba el aizkolari aficionado, para continuar arremetiendo contra el sustituto de Ábalos en la secretaría de Organización: «El hijo de puta de Santos me ha utilizado durante quince años y no me ha dado nada».

Koldo recuerda a Ábalos que tiene información comprometedora sobre Santos Cerdán. «Te puedo contar mil cosas, ganar billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa y mil cosas más», asegura en el audio al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Investigación de la UCO

La Unidad Central Operativa analizó los audios que incautó a Koldo, el pasado 20 de febrero de 2024, cuando registró el domicilio del ayudante de Ábalos, en la localidad alicantina de Polop de la Marina. Se trata de tres dispositivos diferentes con grabaciones: tres teléfonos iPhone y una grabadora digital Philips.

Los audios son de varias fechas. La primera es del 9 de abril de 2019. Éste se grabó en las dependencias del Ministerio de Fomento, ubicado en el madrileño Paseo de la Castellana. En esas grabaciones, Koldo García mantuvo una extensa conversación con Ábalos. Sólo se interrumpió en algunas ocasiones cuando el personal de la cartera entró en la oficina.

Otro de los audios relevantes para la causa es del 22 de abril de 2019. Esta grabación la realizó Koldo en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz (Madrid). En este caso, el ayudante de Ábalos se cita con Santos Cerdán después de haberse puesto de acuerdo a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

Estas grabaciones han aparecido en el informe de la UCO y son los indicios que señalan a Santos Cerdán como pieza clave en la trama. Este escrito de casi 500 páginas desvela el entramado de corrupción que habría operado en el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021, aunque las mordidas se remontarían, según las informaciones de la UCO, desde tres años antes. Las grabaciones realizadas por Koldo García documentan cómo Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE, ha gestionado el reparto de comisiones millonarias derivadas de contratos públicos adjudicados irregularmente.