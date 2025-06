Ábalos a Koldo: «No tengo un puto duro y me he gastado 470.000 € en dos años»

«No tengo un puto duro y me he gastado 470.000 euros pico en dos años», con estas palabras, José Luis Ábalos se quejaba ante Koldo García de su situación económica tras haber cobrado cientos de miles de euros en mordidas de adjudicaciones públicas. Así se desprende de una conversación entre ambos grabada en una cafetería de Madrid.

OKDIARIO ha tenido acceso a las conversaciones íntegras grabadas por Koldo García con Ábalos y Santos Cerdán en las que hablaban de las comisiones con las que se lucraron durante años. En uno de estos pasajes, Ábalos reconoce que se gastó todo lo que le habían dado y que parte del dinero iba a parar a su familia. A continuación, la transcripción de uno de estos audios:

Koldo García: Con lo que me da Santos puedo sobrevivir perfectamente y después joder al perro para que me den lo que me tiene que dar y se acabó. Y yo llevaré tu auto, cuando te mueras, te vas a Europa

José Luis Ábalos: Yo que sé Koldo. Yo solo sé que no tengo un puto duro. Pero, pero, no sé, que voy con cincuenta euros toda la puta semana, eso sí, los estoy estirando que te cagas.

Koldo García: Pues tu hijo tiene que tener dinero tuyo… por cojones.

José Luis Ábalos: Sí, me va dando mil, cuatro mil… y aun así, aun así, la verdad es que me he fundido mucho, solamente en alquileres yo me he gastado un huevo. Y he estado en Madrid… un huevo… y con más de cincuenta y tantos mil.

Koldo García: Pero que no te gastas 470.000 euros

José Luis Ábalos: ¿Cómo?

Koldo García: Si no te gastas 470.000 euros en dos años (tose)… no me jodas

José Luis Ábalos: No, pero cuatrocientos y pico mil cuando él me da… Le tengo que llamar para decir que me tiene que ingresar mil pavos al mes.

Koldo García: Si me ingresa mil pavos al mes, vuelvo a pagarte la pensión del niño.

José Luis Ábalos: Se va a Colombia ahora porque consiguieron de la CEOE hacer los eventos allí.

Los audios de Koldo

El demoledor informe de la UCO para el PSOE se nutre de una principal fuente de información que radica en las conversaciones mantenidas por los investigados mediante aplicaciones de mensajería instantánea y grabaciones realizadas por Koldo.

«Koldo mantiene un hilo conductor en todas las grabaciones realizadas, siendo éste la persecución del pago de presuntas contraprestaciones económicas adeudadas tras la adjudicación de obra pública, principalmente a Acciona Sat, especialmente a través de su filial Acciona Construcción», esgrimen los agentes.

Y prosiguen: «En este sentido, y de manera general, se observa a través de los diferentes audios cómo Koldo realiza junto a Ábalos una recapitulación de las cantidades económicas que se les debe a ambos, uniendo estas cuantías a adjudicaciones concretas que han podido ser identificadas. Posteriormente, Koldo se dirige a Santos con quien discute, nuevamente, sobre los adeudos concretos, pareciendo ser el propio Santos la persona encargada de gestionar esos presuntos pagos».

Grabaciones en el Ministerio y Ferraz

Las conversaciones tuvieron lugar en ubicaciones de especial relevancia institucional. El primer audio analizado, fechado el 9 de abril de 2019, fue grabado en las oficinas del entonces Ministerio de Fomento en Paseo de la Castellana 67, donde Koldo García mantuvo una extensa conversación con José Luis Ábalos, interrumpida en dos ocasiones por personal del ministerio.

Otro de los audios más significativos corresponde al 22 de abril de 2019, grabado en la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde García se reunió con Santos Cerdán tras coordinarse previamente por WhatsApp.