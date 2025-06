El ya ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, negoció el reparto de las comisiones con su antecesor en el cargo y ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el asesor de este, Koldo García. Así lo acreditan los documentos de audio incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, y en los que Koldo transmite a Cerdán detalles de la división. «Esas son mis cuentas, no sé si son las tuyas», le dice, hablando de cifras que superaban el medio millón de euros.

Koldo García, en la conversación incautada por la Benemérita, se dirige a Santos Cerdán hablando del reparto de mordidas. «Me llamó el jefe, me dijo que tenías muchísimo miedo y preocupación porque decían que había empresas pequeñas, que yo estaba pidiendo dinero para que pudieran conseguir contratos públicos», interpelaba el asesor de José Luis Ábalos.

Las conversaciones no pueden detectar cuál fue la respuesta de Cerdán, si bien esta existió, provocando la reacción de Koldo. «Eso me da exactamente igual», replica el ayudante de Ábalos. «Pero vamos a ver, yo he recibido cuatrocientos cincuenta mil (450.000) de la primera tanda, que son tres contratos y cincuenta mil (50.000) de los dos últimos contratos, ¿vale?», le comenta el guardaespaldas a Santos Cerdán. «Y luego me dieron setenta mil (70.000) que era de la indemnización por la parte de la bajera, que son quinientos setenta mil (570.000)», añade.

Koldo García zanja su cálculo, si bien deja lugar a la réplica de Santos Cerdán, con el siguiente comentario, clave en las grabaciones incautadas por la UCO y a las que tiene acceso este periódico. «Vale, de acuerdo. Esas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas», comenta el también chófer de José Luis Ábalos, para desglosar también las cantidades del reparto entre Cerdán y Ábalos. «Yo es verdad que he recibido veinticinco, que es lo que me han dado a mí, y de eso hay otros veinticinco, pero en realidad que no (ininteligible) que no lo tienen», se sustrae de la conversación.

Las grabaciones de Koldo

Según la diligencia elaborada por la UCO de Delincuencia Económica, los audios analizados proceden de cuatro dispositivos intervenidos el 20 de febrero de 2024 en el domicilio de Koldo García Izaguirre en Polop de la Marina (Alicante): tres teléfonos iPhone y una grabadora digital Philips.

Las conversaciones tuvieron lugar en ubicaciones de especial relevancia institucional. El primer audio analizado, fechado el 9 de abril de 2019, fue grabado en las oficinas del entonces Ministerio de Fomento en Paseo de la Castellana 67, donde Koldo García mantuvo una extensa conversación con José Luis Ábalos, interrumpida en dos ocasiones por personal del ministerio.

Otro de los audios más significativos corresponde al 22 de abril de 2019, grabado en la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde García se reunió con Santos Cerdán tras coordinarse previamente por WhatsApp.