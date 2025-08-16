Quizás no le recuerdes, pero estuvo en ‘Gran Hermano’ y acaba de saltar a los ruedos con 58 años

Los fans de Gran Hermano van a quedarse sin palabras cuando lean esto. Fran García, conocido por haber participado en el reality en 2001, volverá este domingo a ser protagonista, pero en un escenario muy diferente al de la televisión. El extremeño, natural de Barcarrota (Badajoz), se subirá al ruedo de su pueblo para torear en una cita que promete atraer a numerosos vecinos y curiosos. Según la información que hemos recogido de la prensa local, será uno de los reclamos de un cartel taurino en el que se lidiarán seis novillos de prestigiosas ganaderías como Zalduendo y Álvaro Verdugo. La expectación es alta, no sólo por el atractivo del evento en sí, sino por la peculiar trayectoria de este hombre que, a sus 58 años, sigue sorprendiendo al público con nuevas facetas.

En el cartel, Fran García aparece anunciado con el nombre que utilizaba en su juventud, «El Niño de las Siete Torres», un apodo que remite a sus raíces y a su identidad antes de convertirse en un personaje mediático. Su incursión en el mundo del toreo no es nueva, pero sí poco conocida para quienes lo recuerdan principalmente por sus ocurrencias y carisma en la casa de Guadalix de la Sierra.

La presencia de un personaje televisivo en un festejo de estas características añade un punto extra de curiosidad, ya que se mezcla el recuerdo de su paso por la pequeña pantalla con la imagen más tradicional y seria del mundo taurino. Para Barcarrota, además, supone un motivo de orgullo contar con un vecino que, dos décadas después de su salto a la fama, sigue siendo capaz de generar titulares.

La nueva vida de Fran García

La fama de Fran García nació en un formato muy distinto, en un reality que, por aquel entonces, era un fenómeno social en España. En 2001, su sentido del humor, sus constantes bromas y su despreocupación por las obligaciones diarias le convirtieron en un concursante inolvidable. También fue icónica su costumbre de vestir durante horas un albornoz de rayas verde y blanco, que se convirtió en un símbolo de su paso por el programa. Aunque no ganó oficialmente aquella edición, para muchos fue el «ganador moral» por su simpatía y capacidad para conectar con el público. Pasó un total de 101 días en el interior de la casa, tiempo más que suficiente para dejar una huella en el corazón del público.

Ahora, más de dos décadas después, el ex concursante demuestra que su vida no se ha limitado a la fama pasajera que suele acompañar a este tipo de programas. Su participación en el festejo taurino de Barcarrota representa una forma de reivindicar sus otras pasiones y habilidades, que poco o nada tienen que ver con el mundo del entretenimiento televisivo.

Domingo 17 de agosto, una fecha clave

A sus 58 años, Fran afronta el reto con la misma naturalidad y sentido del espectáculo que lo caracterizaban en Gran Hermano, pero consciente de que el ruedo exige un respeto y una preparación muy distinta. Su reaparición pública en un contexto tan tradicional también es una manera de conectar con sus orígenes, de mostrar que sigue siendo, en esencia, aquel joven de las Siete Torres que soñaba con dejar huella en su tierra.

El evento de este domingo se presenta, por tanto, como una cita especial para Barcarrota. Será una tarde de toros con ganado de primera y una oportunidad para que los vecinos vean en acción a uno de sus personajes más conocidos. La presencia de Fran García añade un elemento de cercanía y familiaridad que trasciende lo puramente taurino. En un tiempo en el que las apariciones públicas de antiguos concursantes de Gran Hermano suelen estar ligadas a platós de televisión o redes sociales, ver a uno de ellos vestido de luces y enfrentándose a un novillo es una imagen tan inesperada como llamativa. Todo apunta a que será un acontecimiento que, al igual que su paso por la casa de Guadalix, dará mucho que hablar en la localidad y entre quienes aún lo recuerdan como un concursante irrepetible.

