No es ningún secreto que Gran Hermano, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los realities más conocidos y queridos por los espectadores. Y siendo honestos, no es para menos. No podemos olvidar que su primera edición fue todo un éxito de audiencias, ya que los concursantes que pusieron rumbo a la casa ubicada en la localidad de Soto del Real, en Madrid, vivieron una experiencia verdaderamente fascinante que ha marcado un antes y un después. Es importante mencionar que, durante esta etapa y debido a ese fenómeno de masas que logró esta primera edición de Gran Hermano, cada vez eran más los curiosos que se acercaban hasta el lugar en el que desarrollaba el reality. Hasta tal punto que alguno que otro logró colarse en las instalaciones. Dadas las circunstancias, y para garantizar el aislamiento de los concursantes, se tomó la decisión de buscar una nueva ubicación.

Fue entonces cuando se decidió instalar la casa de Gran Hermano en la zona alta de una colina situada en la localidad madrileña de Guadalix de la Sierra. Allí se han desarrollado todas y cada una de las etapas de este reality, tanto la de anónimos, VIP, DÚO, Reencuentros y hasta las dos ediciones que se desarrollaron de Secret Story. Estamos hablando de 24 años y hasta 31 ediciones. ¡Una auténtica barbaridad! Es un hecho que esto ha provocado que la casa de Guadalix de la Sierra se haya convertido, inevitablemente, en uno de los grandes símbolos de este reconocido reality. A pesar de todo, es evidente que el formato lleva años necesitando crecer, y ese lugar en el que estaba ubicada la casa no daba para más. Así pues, la organización del reality ha dado el paso más sorprendente e inesperado: cambiar la ubicación de la casa más famosa de la televisión a un destino que todavía se desconoce.

A pesar de que el diseño de la casa que han hecho año tras año han conseguido adaptar el terreno a las necesidades, ya se les ha hecho imposible continuar allí. Al fin y al cabo, necesitan varias instalaciones adicionales debido a que estamos ante una producción verdaderamente impresionante y cada vez mayor. Aunque sea un paso duro, ¡es un hecho que había que darlo!

Así pues, a través de las redes sociales de Gran Hermano, han dado a conocer esta sorprendente noticia que, como era de esperar, no ha dejado absolutamente indiferente a nadie: «Comenzamos la mudanza de la casa de Gran Hermano. Adiós, Guadalix de la Sierra. Hola, nuevo destino», han escrito, junto al siguiente hashtag: #HastaSiempreGHuadalix.

Como no podía ser de otra manera, varios de los concursantes de diversas ediciones de Gran Hermano han dado a conocer su opinión sobre este paso y lo que significa para ellos. «Parte de mi corazoncito se queda en Guadalix con arbolito. Gracias por tanto, Guadalix», escribió Maica Benedicto, mientras que su compañera de edición, Vanessa Bouza, añadió: «Guadalix tiene algo mágico, cuantos recuerdos que me llevo en mí para el resto de mi vida, seguramente que será pura fantasía la nueva casa».

Tampoco faltaron los emoticonos de tristeza y de sorpresa que han comentado grandes nombres de la historia de este reality como son Noemí Salazar (GH VIP 7), Irene Rosales (GH DÚO 1) y Raquel Lozano (Gran Hermano 16). Sin duda, es una noticia muy triste pero a la vez muy positiva, puesto que estamos convencidos de que la mudanza traerá muchísimas cosas buenas.