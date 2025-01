Vanessa Bouza, con el paso del tiempo, se convirtió en una de las concursantes de Gran Hermano 19 que más ha dado de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Es por eso que Mediaset no ha dudado un solo segundo en contar tanto con ella como con su marido, Javier Mouzo, como concursante de la tercera edición de GH DÚO 3. La cantante, natural de La Coruña, participó en otros tantos programas antes de que llegase la oportunidad de su vida, que fue formar parte del reality que se desarrolla en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. La también actriz y modelo formó parte del programa A miña familia pola tua (‘Mi familia por la tuya’) que se emitía en la Televisión de Galicia. El objetivo, como el propio nombre indica, era realizar un intercambio de familias, por lo que Vanessa tuvo que adaptarse a una muy diferente a la suya.

A pesar de que fue una experiencia que jamás olvidará, la artista reconoció que extrañó muchísimo a su marido Javier, así como a la hija que tienen en común. Es más, aseguró que no cambiaría su vida «por nada del mundo». Además, consciente de que la música era su pasión, no ha dejado de trabajar sobre los escenarios. A pesar de que no le ha ido nada mal, lo cierto es que no dejó pasar la oportunidad de presentarse al casting de la decimonovena edición de Gran Hermano. Su perfil llamó poderosamente la atención a los directores del casting, tanto es así que no tardaron en brindarle una oportunidad. Inevitablemente, y como era de esperar, consiguió ser una de las grandes protagonistas de la edición. Ahora, ante su entrada en Guadalix como concursante de GH DÚO 3, es el momento perfecto para conocer su historia a través de su edad, su pareja, sus hijos y su tormentosa historia.

Su carrera profesional

Debemos tener en cuenta que para esta coruñesa de 39 años, más allá de la pequeña pantalla, la música es su gran pasión. Es por eso que, en cuanto surgió la oportunidad, no dudó en trabajar en un gran número de formaciones como es el caso de Superstars, Almirantes o, incluso, la Orquesta Yukatán. Gracias a estas experiencias, la vida le brindó la oportunidad de poder crear su propia banda, llamada Carpe Diem. Con ella no solamente actúa en fiestas patronales, sino también en celebraciones privadas.

No podemos dejar de mencionar que hace casi dos décadas, concretamente en 2007, Vanessa Bouza ganó un concurso a nivel nacional que llevaba por título ‘Chica Top Noche’. Algo que le abrió muchísimas puertas a nivel profesional. Tanto es así que fue protagonista de un espectacular reportaje en la desaparecida revista Interviú.

Su lado más personal

Desde hace años, Vanessa Bouza está casada con Javier Mouzo. Con él tiene una hija, llamada Claudia, pero la gallega tiene otros dos hijos de un matrimonio anterior. Su hija mayor, Eli, convive con su primer marido mientras que su hijo, de 24 años, tampoco vive con ella. Y todo por una razón: «Comienza a haber momentos muy dolorosos en casa y como madre tomamos la decisión de que no viva con nosotros». De hecho, Vanessa tuvo un cara a cara con su hijo en el programa De Viernes de Telecinco.

A pesar de su tormentoso pasado, todo mejoró de forma considerable cuando conoció a Javier Mouzo. Eso sí, durante la curva de la vida que hizo en Gran Hermano 19, Vanessa dio a conocer el durísimo bache que atravesaron: «Nos contratan en una orquesta en Cantabria pero no nos pagan y nos arruinamos completamente. He llegado a vender las alianzas de mi boda, el coche y todo». El propio Javier confesó algo más sobre esta dura historia: «Nos dejó el dinero para venir tu abuela y mi madre».