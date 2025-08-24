El chantaje de Morant: «La financiación que necesita Valencia es que salga Mazón y entre una socialista»

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha protagonizado este sábado un nuevo ataque contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, al asegurar que «el modelo de financiación que necesita la Comunitat Valenciana es que salga Mazón por la puerta y que entre una socialista».

De esta forma la ministra ha asegurado que una candidata socialista lograría un mejor acuerdo con el Gobierno socialista central, a la vez que ha defendiendo el controvertido acuerdo alcanzado por Pedro Sánchez con la Generalitat de Cataluña que ha generado un fuerte rechazo entre las comunidades gobernadas por el Partido Popular.

En esta linea Morant ha defendido las bondades del acuerdo catalán asegurando que su traslado a Valencia supondría «1.800 millones de euros más para la Comunitat Valenciana al año» aunque con una condición: «que el dinero vaya a reforzar los servicios públicos, no a los recortes como hace Mazón, y a que no se pueda hacer ‘dumping’ fiscal».

La ministra ha citado datos de la AIReF para afirmar que «una tercera parte de todos los beneficios fiscales a las grandes fortunas de toda España se han hecho en la Comunitat Valenciana» durante los dos años de gobierno de Mazón y ha destacado que el president valenciano «es el presidente que más dinero ha tenido de la historia por parte del Gobierno de España», recibiendo «15.000 millones» frente a los «10.000 millones» que recibía el expresident socialista Ximo Puig del gobierno de Mariano Rajoy.

La ministra ha añadido que «5.000 millones de euros más, un 50% más» han llegado a la Comunitat Valenciana bajo el actual gobierno central, preguntándose «¿Qué hace con el dinero?».

Respecto al acuerdo con Cataluña, que el Gobierno presenta como «extrapolable» al resto de comunidades y ha sido rechazado por presidentes autonómicos del PP, Morant ha defendido en la entrevista que «mientras haya un presidente socialista en el Gobierno, ningún acuerdo será en detrimento de ninguna comunidad».

La ministra ha señalado que el Gobierno parte del «principio de solidaridad» y ha criticado las políticas fiscales de otras comunidades como Madrid, afirmando que suponen «un juego viciado».

La dirigente socialista también ha acusado al Consell de ser «una maquinaria de difamación y de generar bulos que tapan la verdad» y ha cuestionado la postura del gobierno autonómico respecto a las negociaciones sobre financiación.

Además Morant ha criticado las declaraciones de la portavoz del Consell, Susana Camarero, rechazando que «autogobierno es bajarle los impuestos a los ricos» y defendiendo que debe basarse en el principio de que «quien más tiene más aporta».