Gallardo culpa de su descalabro histórico a los «pseudomedios» y se niega a dejar su acta de diputado

Miguel Ángel Gallardo ha anunciado su dimisión como secretario general del PSOE en Extremadura. El candidato procesado a la Presidencia de la Junta extremeña, que ha culpado a los que ha tildado de «pseudomedios» del batacazo electoral de su partido en las urnas, no renunciará a su acta como diputado para seguir aforado.

Con la cabeza alta y la conciencia tranquila, ha asegurado el propio Gallardo que renuncia a seguir al frente de la secretaría general de los socialistas extremeños. Una decisión, la de dar «un paso a un lado», que ha destacado haya tomado de motu proprio. «Quien piense que ha habido presiones es que no me conoce», ha señalado.

Para Gallardo «militar y trabajar en opciones de izquierda es algo en ocasiones casi heroico». Más aún, ha afirmado, «por las persecuciones que tenemos en algunas ocasiones de pseudomedios». Mismos, además, a los que ha acusado abiertamente de bajar de 28 hasta los 18 escaños.

A primer hora de la tarde de este lunes, había quedado convocada una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional de los socialistas extremeños para valorar el que ha sido peor resultado electoral en la historia del partido. Allí no han sido pocas las voces, según ha trascendido, que le han pedido apartarse para ayudar a «resetear» el partido tras sufrir un «fracaso sin paliativos».

Gallardo, que ha destacado que la suya haya sido una decisión tomada «en primera persona», espera que su marcha pueda suponer un «nuevo impulso» para el PSOE en Extremadura. Ello, tras unos resultados que ha vuelto a calificar de «muy malos» y «sin paliativos».

Una vez que Gallardo ha hecho oficial su paso a un lado, será una gestora nombrada por la dirección federal del partido, Ferraz, la que dirigirá los próximos pasos del PSOE hasta el próximo Congreso Regional. De éste saldrá una nueva Ejecutiva regional que asimismo se encargue de designar la dirección del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Extremadura.

Gallardo, que ha anunciado su marcha de la dirección socialista, no renunciará por su parte a su acta como diputado para seguir aforado. Cabe recordar que el hasta ahora candidato de Sánchez a la Presidencia de la Junta extremeña, está siendo investigado por la contratación a dedo del hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez.